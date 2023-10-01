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اتحاد الكرة يخاطب سيراليون لمواجهتها فى تصفيات المونديال بالقاهرة

10/1/2023 2:28:12 PM
(MENAFN- Youm7)



خاطب اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اتحاد الكرة في سيراليون لخوض مباراتهم مع الفراعنة، المقرر لها في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم، في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل، بالقاهرة.



ومن المقرر أن يخوض منتخب سيراليون الجولة الثانية من التصفيات أمام مصر على أرضه، لكن الكاف لم يعتمد ملعبًا في سيراليون لاستضافة اللقاء، ما يعنى اختيار المنافس لملعب آخر لمواجهة مصر عليه.



وبدأت تحركات المنتخب الوطني لاستضافة سيراليون بالقاهرة بدلا من مواجهتها في بلد أفريقي آخر، مع اقتراب انطلاق التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، والتي يستهلها الفراعنة بمواجهة جيبوتي في مصر وسيراليون خارج الأرض وفقا لترتيب مواجهات المنتخب.



وأوقعت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، منتخب مصر في المجموعة الأولى مع خمسة منتخبات هي بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.



وتقام نهائيات النسخة المقبلة من المونديال خلال شهري يونيو ويوليو عام 2026 بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



وزادت مقاعد منتخبات إفريقيا في كأس العالم لأكثر من 9 فرق، وذلك بعد تغيير النظام لتقام بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة، بدلا من 32 منتخبا.



وقرر "كاف" إقامة مباراة منتخب مصر الأولى أمام جيبوتي في القاهرة في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل فى تصفيات كأس العالم، كما يختتم منتخب مصر مبارياته في تصفيات مونديال 2026، على أرضه أمام منتخب غينيا في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.







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