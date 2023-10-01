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وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر للصم للتأهل لنصف نهائى كأس العالم لكرة القدم بماليزيا

10/1/2023 2:28:12 PM
(MENAFN- Youm7) تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية، إلى المنتخب الوطني للصم ،
بعد فوزه على ألمانيا 4-3 بضربات الترجيح بعد التعادل 0-0، وتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم للصم بماليزيا.



وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بالنتائج التي حققها لاعبوا منتخب مصر لكرة القدم للصم في المونديال، مؤكداً أن هذه النتائج تأتى استمرارا للنتائج الطيبة التي تحققها الرياضة المصرية في الآونة الأخيرة، فى ظل ما تشهده مصر من تقدم وتطور، ودعم كبير من القيادة السياسية.



وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الدولة المصرية تواصل دعمها للأبطال الرياضيين والبارالمبيين من خلال توفير كافة سُبل النجاح أمامهم، بالتنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة والأوليمبية واللجنة البارالمبية على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر وإعدادهم لمختلف البطولات.







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