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وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يشهدان ختام بطولة الجمهورية للشركات

10/1/2023 2:28:11 PM
(MENAFN- Youm7) شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأحد، ختام فعاليات بطولة الجمهورية للشركات في نسختها رقم 56 والتى تستضيفها المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد.



وأقيمت البطولة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشملت مسابقات متنوعة تصل لـ 137 مسابقة بمشاركة 21 ألفا من 315 شركة مختلفة من مختلف محافظات الجمهورية.



ووجه
وزير الشباب والرياضة
التهنئة إلى جميع الرياضيين الذين شاركوا بالبطولة على المستوى التنافسي الذى قدموه خلال مراحل البطولة المختلفة، وكذا الفائزين بالمراكز الأولى فى الألعاب التى تضمنتها، مشيراً إلى أن البطولة خلقت رواجاً رياضياً على مدار أيام تنفيذها بالمحافظة الباسلة.



ولفت الدكتور أشرف صبحى إلى دعم الوزارة لبطولة الجمهورية للشركات والتى تأتى ضمن سياسة الوزارة فى نشر ثقافة الممارسة الرياضية بين المواطنين والعاملين بالشركات ومؤسسات القطاع الخاص بما ينعكس بالإيجاب على تطوير الأداء، مبيناً أن البطولة تشهد تطورا ملحوظا عاما تلو الآخر مع زيادة أعداد المشاركين بها وقوة المنافسة، وكلها عوامل تؤكد مدى نجاح البطولة وتميزها.



فيما وجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل لمختلف الفعاليات الرياضية التي تقام بمحافظة بورسعيد، مشيراً أنه قد تم توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح البطولة وتقديم كل التسهيلات من دعم لوجيستي وتجهيزات لأماكن الألعاب والإقامة للفرق الرياضية واللاعبين والوفود المشاركة بالبطولة.



حضر الختام من وزارة الشباب والرياضة كل من الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة للتنمية الرياضية، الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة ، الدكتور أشرف البجرمى وكيل الوزارة للمدن الشبابية ، محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية.







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