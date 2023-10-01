رضا سليم ينتظم فى مران الأهلى الجماعى غدا وجاهز لمباراة إنبى

MENAFN - Youm7) ينتظم المغربي رضا سليم، لاعب الأهلي ،في مران فريقه الجماعية بدءا من غد الإثنين، بعد شكواه من الإصابة بكدمة في الركبة، وغيابه عن المشاركة في مباراة سان جورج الإثيوبي الأخيرة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يكون رضا سليم جاهزا من الناحية الطبية لمباراة إنبي، ولكن قرار مشاركته سيكون وجهة نظر مارسيل كولر المدير الفني، الذي سيحدد دخول اللاعب لقائمة المباراة أو استمرار غيابه.

ويدرس مسئولو النادي الأهلي إرسال التقارير والفحوصات الطبية الخاصة بأكثر من لاعب بالفريق للخبير النمساوي كريستيان فينك الذي يقوم بعلاج وإجراء جراحات للاعبي الأهلي المُصابين على مدار السنوات الأخيرة.

وينوي الأهلي إرسال فحوصات محمود متولي، مدافع الفريق للخبير النمساوي، بعدما عانى اللاعب من إصابات مُتتالية الفترة الماضية آخرها في العضلة الأمامية حرمته من تدريبات ومباريات الفريق الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة من أجل الاطمئنان على

متولي

الذي يواصل أداء برنامجه التأهيلي بعد إصابته بشد في العضلة الأمامية، قبل بداية الموسم الحالي وابتعاده عن المشاركة رفقة فريقه في المباريات، حيث يرغب الأهلي في معرفة جاهزية اللاعب للمباريات، حيث اقتربت عودته للمشاركة مع الفريق بشكل تدريجي.