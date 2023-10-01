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أهداف مباراة مودرن فيوتشر وسينجيدا التنزانى بالكونفدرالية الأفريقية

10/1/2023 2:28:11 PM
(MENAFN- Youm7) حقق فريق مودرن فيوتشر الفوز على سينجيدا التنزانى بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المواجهة منافسات إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية، ليتأهل إلى دور المجموعات للبطولة.

أحرز أهداف فريق مودرن فيوتشر كل من: أحمد عاطف فى الدقيقة 5، وأحمد رفعت فى الدقيقة 53، وعمر كمال عبد الواحد فى الدقيقة 68، وسجل ناصر ماهر الهدف الرابع فى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، بينما جاء هدف سينجيدا التنزاني الوحيد عن طريق معروف تشاكى فى الدقيقة 28.
وشهدت أحداث المباراة طرد محمود رزق، مدافع فريق مودرن فيوتشر، فى الدقيقة 55 عقب الحصول على الإنذار الثانى، واستكمال المباراة بـ10 لاعبين.
وخاض فريق فيوتشر المباراة بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: محمود جنش
دفاع: عمر كمال، خالد رضا، محمود رزق، باسم علي
وسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، علي زعزع، أحمد رفعت، عبد الكبير الوادي
هجوم: أحمد عاطف


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