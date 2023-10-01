أهداف مباراة مودرن فيوتشر وسينجيدا التنزانى بالكونفدرالية الأفريقية

أهداف مباراة مودرن فيوتشر وسينجيدا التنزانى بالكونفدرالية الأفريقية
التاريخ
10/1/2023 2:28:11 PM
(MENAFN
- Youm7) حقق فريق مودرن فيوتشر الفوز على سينجيدا التنزانى بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المواجهة منافسات إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية، ليتأهل إلى دور المجموعات للبطولة. أحرز أهداف فريق مودرن فيوتشر كل من: أحمد عاطف فى الدقيقة 5، وأحمد رفعت فى الدقيقة 53، وعمر كمال عبد الواحد فى الدقيقة 68، وسجل ناصر ماهر الهدف الرابع فى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، بينما جاء هدف سينجيدا التنزاني الوحيد عن طريق معروف تشاكى فى الدقيقة 28.
وشهدت أحداث المباراة طرد محمود رزق، مدافع فريق مودرن فيوتشر، فى الدقيقة 55 عقب الحصول على الإنذار الثانى، واستكمال المباراة بـ10 لاعبين.
وخاض فريق فيوتشر المباراة بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: محمود جنش
دفاع: عمر كمال، خالد رضا، محمود رزق، باسم علي وسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، علي زعزع، أحمد رفعت، عبد الكبير الوادي هجوم: أحمد عاطف
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