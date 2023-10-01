الكويت تحصد ميداليتين فضيتين في رماية (تراب) للفرق والفردي ضمن الالعاب الآسيوية ال19

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 10 (كونا) -- حقق منتخب الكويت للرماية ميداليتين فضيتين اليوم الاحد في مسابقة الرماية (فرق - تراب) و(فردي - تراب) لترفع حصيلتها من خمس ميداليات ضمن منافسات دورة الالعاب الآسيوية ال19 المقامة في الصين.
وحقق منتخب الكويت للرماية المكون من طلال الطرقي وخالد المضف وعبدالرحمن الفيحان فضية مسابقة التراب للفرق فيما فاز الرامي طلال الطرقي بفضية مسابقة التراب للفردي.
وحقق الفريق الكويتي الميدالية الفضية في مسابقة (فرق - تراب) بنتيجة 359 طبقا من أصل 375 في حين حصد الرامي طلال الطرقي الفضية في مسابقة (تراب) للفردي بنتيجة 45 طبقا من أصل 50.
وارتفعت حصيلة الكويت في الدورة الى خمس ميداليات حقق فريق الرماية اربع منها وهي ذهبية في (سكيت - فردي) وفضية في (سكيت - زوجي مختلط) وفضية في (تراب - فرق) وفضية في (تراب - فردي) وميدالية برونزية حققها لاعب المبارزة يوسف الشملان في سلاح (سابر). (النهاية) س ع د / ا ف ح
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