بريطانيا تعلن عن نشر مقاتلات حربية في بولندا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 1 - 10 (كونا)-- أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس اليوم الأحد عن قرار بلاده إرسال مقاتلات حربية إلى بولندا من أجل تعزيز أمن البلد العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأكد شابس في كلمة له خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم أن "مقاتلات بريطانية من طراز (تايفون) تحط الآن في بولندا بهدف المساعدة في الوقوف ضد العدوان والتهديدات الروسية".
وكشف الوزير البريطاني في هذا السياق عن قيام وزارته أخيرا بتوقيع عقود مع شركات بريطانية بقيمة أربعة مليارات جنيه أسترليني (9ر4 مليارات دولار) لبناء أقوى غواصات هجومية في تاريخ البحرية الملكية.
وتعهد بأن بلاده ستعود لمستوى 5ر2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي كنفقات على موازنة الدفاع في أقرب فرصة ممكنة مشيرا من جهة أخرى إلى أنه لا يمكن للمملكة المتحدة أن تتوقف عند دعم أوكرانيا وخاصة في الظروف الراهنة.
وفي سياق آخر أعلن شابس عن موافقة وزارته على نشر كتيبة بريطانية من الاحتياط الاستراتيجي لدعم مهمة حفظ السلام في (كوسوفو). (النهاية)
م ر ن / م م ج
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