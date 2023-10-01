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بريطانيا تعلن عن نشر مقاتلات حربية في بولندا

10/1/2023 2:28:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 1 - 10 (كونا)-- أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس اليوم الأحد عن قرار بلاده إرسال مقاتلات حربية إلى بولندا من أجل تعزيز أمن البلد العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأكد شابس في كلمة له خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم أن "مقاتلات بريطانية من طراز (تايفون) تحط الآن في بولندا بهدف المساعدة في الوقوف ضد العدوان والتهديدات الروسية".
وكشف الوزير البريطاني في هذا السياق عن قيام وزارته أخيرا بتوقيع عقود مع شركات بريطانية بقيمة أربعة مليارات جنيه أسترليني (9ر4 مليارات دولار) لبناء أقوى غواصات هجومية في تاريخ البحرية الملكية.
وتعهد بأن بلاده ستعود لمستوى 5ر2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي كنفقات على موازنة الدفاع في أقرب فرصة ممكنة مشيرا من جهة أخرى إلى أنه لا يمكن للمملكة المتحدة أن تتوقف عند دعم أوكرانيا وخاصة في الظروف الراهنة.
وفي سياق آخر أعلن شابس عن موافقة وزارته على نشر كتيبة بريطانية من الاحتياط الاستراتيجي لدعم مهمة حفظ السلام في (كوسوفو). (النهاية)

م ر ن / م م ج




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