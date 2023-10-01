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اللجنة الأمنية البحرينية الأردنية تبحث في اجتماعها الأول توسيع آفاق التعاون والتنسيق الأمني

10/1/2023 2:28:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 1 - 10 (كونا) -- عقدت اللجنة الأمنية المشتركة بين البحرين والأردن اليوم الأحد اجتماعها الأول وذلك في إطار توسيع آفاق التعاون والتنسيق الأمني بين الجانبين.
وقالت وكالة األأنباء البحرينية (بنا) إن اجتماع اللجنة عقد برئاسة رئيس الأمن العام البحريني الفريق طارق الحسن ومدير الأمن العام الأردني عبيد الله المعايطة.
وأوضحت أن الحسن أعرب خلال الاجتماع عن خالص الاعتزاز بمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين لافتا الى جهود وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد آل خليفة في دعم كافة مجالات الأمن العام بما يسهم في تطوير مسيرة التعاون الأمني إقليميا ودوليا من خلال تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن.
وأوضح أن اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة يعقد وفقا لما نصت عليه مذكرة التفاهم بين البلدين للتعاون والتنسيق الأمني بهدف مناقشة الأمور الأمنية والقضايا الهامة والاستفادة من تجارب وخبرات البلدين.
وأشار إلى أن المعطيات الأمنية والإقليمية والتحديات المتسارعة تتطلب تكثيف الجهود لمواصلة النهج المشترك لحماية الاستقرار وتعزيز العمل الأمني العربي المشترك.
ومن جانبه أعرب المعايطة عن اعتزاز بلاده بالعلاقات مع البحرين وما تشهده من تطور مستمر في ظل الرعاية التي تحظى بها من قيادتي البلدين مشيرا إلى أهمية انعقاد اجتماع اللجنة الأمنية ودوره في تحقيق الأهداف المشتركة في توسيع آفاق التعاون والتنسيق الأمني.
وتم خلال اجتماع اللجنة بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تسهم في تطوير التعاون والتنسيق الأمني حيث تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل متخصصة تجتمع بشكل دوري للبحث في موضوعات التعاون في مجالات الأمن العام ومكافحة "الإرهاب" وفي مجالات العمليات والتأشيرات والمنافذ والتدريب والتعليم والتطوير والإدارة.
كما تم بحث أوجه التعاون في تبادل الخبرات والتجارب في مجال مكافحة المخدرات وجرائم نقل وغسل الأموال وتمويل "الإرهاب" ومكافحةالجرائم الإلكترونية والاقتصادية والفساد.
وناقش الاجتماع تبادل الخبرات في مجال الشرطة المجتمعية وإدارة الأزمات والكوارث وحالات الطوارئ البيئية والحماية المدنية والدفاع المدني كما تم الاتفاق على تنظيم التمارين الأمنية المشتركة. (النهاية)

خ ن ع / م م ج




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