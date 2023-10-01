اللجنة الأمنية البحرينية الأردنية تبحث في اجتماعها الأول توسيع آفاق التعاون والتنسيق الأمني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 1 - 10 (كونا) -- عقدت اللجنة الأمنية المشتركة بين البحرين والأردن اليوم الأحد اجتماعها الأول وذلك في إطار توسيع آفاق التعاون والتنسيق الأمني بين الجانبين.
وقالت وكالة األأنباء البحرينية (بنا) إن اجتماع اللجنة عقد برئاسة رئيس الأمن العام البحريني الفريق طارق الحسن ومدير الأمن العام الأردني عبيد الله المعايطة.
وأوضحت أن الحسن أعرب خلال الاجتماع عن خالص الاعتزاز بمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين لافتا الى جهود وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد آل خليفة في دعم كافة مجالات الأمن العام بما يسهم في تطوير مسيرة التعاون الأمني إقليميا ودوليا من خلال تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن.
وأوضح أن اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة يعقد وفقا لما نصت عليه مذكرة التفاهم بين البلدين للتعاون والتنسيق الأمني بهدف مناقشة الأمور الأمنية والقضايا الهامة والاستفادة من تجارب وخبرات البلدين.
وأشار إلى أن المعطيات الأمنية والإقليمية والتحديات المتسارعة تتطلب تكثيف الجهود لمواصلة النهج المشترك لحماية الاستقرار وتعزيز العمل الأمني العربي المشترك.
ومن جانبه أعرب المعايطة عن اعتزاز بلاده بالعلاقات مع البحرين وما تشهده من تطور مستمر في ظل الرعاية التي تحظى بها من قيادتي البلدين مشيرا إلى أهمية انعقاد اجتماع اللجنة الأمنية ودوره في تحقيق الأهداف المشتركة في توسيع آفاق التعاون والتنسيق الأمني.
وتم خلال اجتماع اللجنة بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تسهم في تطوير التعاون والتنسيق الأمني حيث تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل متخصصة تجتمع بشكل دوري للبحث في موضوعات التعاون في مجالات الأمن العام ومكافحة "الإرهاب" وفي مجالات العمليات والتأشيرات والمنافذ والتدريب والتعليم والتطوير والإدارة.
كما تم بحث أوجه التعاون في تبادل الخبرات والتجارب في مجال مكافحة المخدرات وجرائم نقل وغسل الأموال وتمويل "الإرهاب" ومكافحةالجرائم الإلكترونية والاقتصادية والفساد.
وناقش الاجتماع تبادل الخبرات في مجال الشرطة المجتمعية وإدارة الأزمات والكوارث وحالات الطوارئ البيئية والحماية المدنية والدفاع المدني كما تم الاتفاق على تنظيم التمارين الأمنية المشتركة. (النهاية)
خ ن ع / م م ج
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