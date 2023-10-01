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الناتو يدين الهجوم الإرهابي في تركيا

10/1/2023 2:28:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 1 - 10 (كونا) -- دان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ "بشدة" اليوم الأحد الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف وزارة الداخلية التركية في أنقرة في وقت سابق اليوم.
وقال ستولتنبرغ في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) "إن الناتو يتضامن مع تركيا في الحرب ضد الإرهاب".
وأعلنت السلطات التركية صباح اليوم وقوع انفجار مدو بالقرب من مقر وزارة الداخلية في العاصمة أنقرة.
وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إصابة اثنين من رجال الشرطة بجروح طفيفة بسبب إطلاق نار حدث بعد الهجوم "الإرهابي". (النهاية)

ن خ / م م ج




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