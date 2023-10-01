الناتو يدين الهجوم الإرهابي في تركيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 1 - 10 (كونا) -- دان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ "بشدة" اليوم الأحد الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف وزارة الداخلية التركية في أنقرة في وقت سابق اليوم.
وقال ستولتنبرغ في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) "إن الناتو يتضامن مع تركيا في الحرب ضد الإرهاب".
وأعلنت السلطات التركية صباح اليوم وقوع انفجار مدو بالقرب من مقر وزارة الداخلية في العاصمة أنقرة.
وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إصابة اثنين من رجال الشرطة بجروح طفيفة بسبب إطلاق نار حدث بعد الهجوم "الإرهابي". (النهاية)
ن خ / م م ج
MENAFN01102023000071011013ID1107172084
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.