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ملك البحرين يشيد بعمق علاقات الصداقة الوثيقة مع المملكة المتحدة

10/1/2023 2:28:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 1 - 10 (كونا) -- أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى اليوم الأحد بعمق علاقات الصداقة الوثيقة التي تمتد لأكثر من قرنين بين بلاده والمملكة المتحدة.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) ان ذلك جاء خلال استقبال ملك مملكة البحرين عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد نيكولاس ليونز في قصر (الصافرية) بمناسبة زيارته للبحرين.
ونوه ملك البحرين خلال اللقاء بما يشهده التعاون الثنائي والعمل المشترك الوطيد من نمو وتطور مستمر في المجالات المالية والمصرفية والاقتصادية والاستثمارية لاسيما وأن "المملكتين تحظيان بمكانة متميزة في الأوساط المالية والاقتصادية والتجارية العالمية".
واشاد بالدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص في تعزيز التعاون المالي والاقتصادي والاستفادة من الفرص الاستثمارية وإقامة المشاريع المشتركة في القطاعات الحيوية بما يحقق المنفعة المتبادلة.
وأشار إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت خلال زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد للمملكة المتحدة أخيرا والتي تسهم في تطوير مسارات التعاون البحريني - البريطاني.
وأكد العاهل البحريني استمرار بلاده في دعم المناخ الاستثماري وتقديم كل التسهيلات والإمكانيات للمستثمرين والمؤسسات المالية العاملة في المملكة وتوفير المقومات التشريعية والبنية التحتية المتقدمة لضمان نجاح الاستثمارات بما يعزز موقع البحرين كمركز مهم على خارطة المال والاقتصاد العالمية.
ومن جانبه أعرب عمدة الحي المالي لمدينة لندن عن شكره وتقديره لملك البحرين على حرصه واهتمامه بتطوير مجالي التعاون المالي والاقتصادي مع بلاده بما يعزز علاقات الشراكة الوثيقة بين المملكتين.
في سياق متصل أكد ولي العهد البحريني أن الحرص المتبادل بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة على تعزيز العلاقات الثنائية دفع بالتعاون بين البلدين نحو آفاق أرحب.
ولفت الامير سلمان خلال لقائه عمدة الحي المالي لمدينة لندن بقصر (القضيبية) إلى أهمية مواصلة البناء على ما تم في مسارات التعاون الثنائي بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين وشعبيهما.
وأكد ولي العهد البحريني على مواصلة تعزيز الشراكات القائمة ومواصلة تنميتها بما يسهم في فتح مسارات أرحب في القطاعات الحيوية ويصب في تعزيز آفاق التعاون الثنائي التي تدعمها علاقات تاريخية متجذرة واتفاقيات ثنائية في مختلف المجالات.
كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات الإقليمية والدولية. (النهاية)

خ ن ع / ر س




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