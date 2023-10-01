ملك البحرين يشيد بعمق علاقات الصداقة الوثيقة مع المملكة المتحدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 1 - 10 (كونا) -- أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى اليوم الأحد بعمق علاقات الصداقة الوثيقة التي تمتد لأكثر من قرنين بين بلاده والمملكة المتحدة.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) ان ذلك جاء خلال استقبال ملك مملكة البحرين عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد نيكولاس ليونز في قصر (الصافرية) بمناسبة زيارته للبحرين.
ونوه ملك البحرين خلال اللقاء بما يشهده التعاون الثنائي والعمل المشترك الوطيد من نمو وتطور مستمر في المجالات المالية والمصرفية والاقتصادية والاستثمارية لاسيما وأن "المملكتين تحظيان بمكانة متميزة في الأوساط المالية والاقتصادية والتجارية العالمية".
واشاد بالدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص في تعزيز التعاون المالي والاقتصادي والاستفادة من الفرص الاستثمارية وإقامة المشاريع المشتركة في القطاعات الحيوية بما يحقق المنفعة المتبادلة.
وأشار إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت خلال زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد للمملكة المتحدة أخيرا والتي تسهم في تطوير مسارات التعاون البحريني - البريطاني.
وأكد العاهل البحريني استمرار بلاده في دعم المناخ الاستثماري وتقديم كل التسهيلات والإمكانيات للمستثمرين والمؤسسات المالية العاملة في المملكة وتوفير المقومات التشريعية والبنية التحتية المتقدمة لضمان نجاح الاستثمارات بما يعزز موقع البحرين كمركز مهم على خارطة المال والاقتصاد العالمية.
ومن جانبه أعرب عمدة الحي المالي لمدينة لندن عن شكره وتقديره لملك البحرين على حرصه واهتمامه بتطوير مجالي التعاون المالي والاقتصادي مع بلاده بما يعزز علاقات الشراكة الوثيقة بين المملكتين.
في سياق متصل أكد ولي العهد البحريني أن الحرص المتبادل بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة على تعزيز العلاقات الثنائية دفع بالتعاون بين البلدين نحو آفاق أرحب.
ولفت الامير سلمان خلال لقائه عمدة الحي المالي لمدينة لندن بقصر (القضيبية) إلى أهمية مواصلة البناء على ما تم في مسارات التعاون الثنائي بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين وشعبيهما.
وأكد ولي العهد البحريني على مواصلة تعزيز الشراكات القائمة ومواصلة تنميتها بما يسهم في فتح مسارات أرحب في القطاعات الحيوية ويصب في تعزيز آفاق التعاون الثنائي التي تدعمها علاقات تاريخية متجذرة واتفاقيات ثنائية في مختلف المجالات.
كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات الإقليمية والدولية. (النهاية)
خ ن ع / ر س
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