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الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في تركيا

10/1/2023 2:28:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 1 - 10 (كونا) -- دانت دولة الإمارات العربية المتحدة "بشدة" اليوم الأحد الهجوم "الإرهابي" الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة وأسفر عن سقوط عدد من الاصابات في صفوف قوات الأمن.
وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف و"الإرهاب" التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
وعبرت الوزارة عن "تضامن دولة الإمارات مع الحكومة التركية والشعب التركي الصديق وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".
وأعلنت السلطات التركية صباح اليوم وقوع انفجار مدو بالقرب من مقر وزارة الداخلية في العاصمة أنقرة.
وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إصابة اثنين من رجال الشرطة بجروح طفيفة بسبب إطلاق نار حدث بعد الهجوم "الإرهابي". (النهاية)

س خ م / م م ج




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