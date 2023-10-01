الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في تركيا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 1 - 10 (كونا) -- دانت دولة الإمارات العربية المتحدة "بشدة" اليوم الأحد الهجوم "الإرهابي" الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة وأسفر عن سقوط عدد من الاصابات في صفوف قوات الأمن.
وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف و"الإرهاب" التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
وعبرت الوزارة عن "تضامن دولة الإمارات مع الحكومة التركية والشعب التركي الصديق وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".
وأعلنت السلطات التركية صباح اليوم وقوع انفجار مدو بالقرب من مقر وزارة الداخلية في العاصمة أنقرة.
وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إصابة اثنين من رجال الشرطة بجروح طفيفة بسبب إطلاق نار حدث بعد الهجوم "الإرهابي". (النهاية)
س خ م / م م ج
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