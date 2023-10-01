(القادسية) الكويتي يفوز على (الفتح) السعودي (79-72) في البطولة العربية للسلة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 1 - 10 (كونا) -- فاز فريق نادي (القادسية) الكويتي اليوم الأحد على نظيره (الفتح) السعودي بنتيجة (79-72) ضمن منافسات البطولة العربية للأندية ال35 لكرة السلة والتي تقام بالدوحة.

ومن جانبه قال مدير فريق (القادسية) شايع مهنا لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن لاعبي القادسية قدموا مستوى جيدا في المباراة إذ أن المستوى الفني بين الفريقين متقارب معربا عن أمله في أن يستمر الفريق بتقديم نتائج إيجابية في المباريات المقبلة.

وأضاف أن الفريق لم يقدم مستوى فني عال في الربع الأول للمباراة لكن لاعبي الفريق استطاعوا العودة مرة أخرى للمباراة خاصة في الربع الرابع والأخير حيث استطاعوا التقدم بالنتيجة والتغلب على (الفتح) السعودي مشيرا إلى أن هذه البطولة تضم فرقا عربية قوية.

يذكر أن البطولة العربية للأندية لكرة السلة والتي انطلقت اليوم في الدوحة تستمر حتى 12 أكتوبر الجاري وحامل لقب النسخة الأخيرة هو (الكويت) الكويتي.

ويشارك في البطولة 18 فريقا عربيا يتوزعون على أربع مجموعات حيث تضم المجموعة الأولى أندية (قطر) القطري و(المحرق) البحريني و(خدمات البريج) الفلسطيني و(الكويت) الكويتي).

فيما تضم المجموعة الثانية كلا من (الاتحاد السكندري) المصري و(سيب) العماني و(الأهلي) القطري و(دينامو) اللبناني و(اتحاد الجزائر) أما المجموعة الثالثة فتضم (القادسية) الكويتي و(وحدة صنعاء) اليمني و (جمعية سلا) المغربي و (الفتح) السعودي.

أما المجموعة الرابعة فتشمل (الاتحاد) الليبي و(دجلة الجامعة) العراقي و(مجد طنجة) المغربي و(بيروت) اللبناني و(الأهلي) المصري. (النهاية) س س س / م م ج