(القادسية) الكويتي يفوز على (الفتح) السعودي (79-72) في البطولة العربية للسلة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 1 - 10 (كونا) -- فاز فريق نادي (القادسية) الكويتي اليوم الأحد على نظيره (الفتح) السعودي بنتيجة (79-72) ضمن منافسات البطولة العربية للأندية ال35 لكرة السلة والتي تقام بالدوحة.
ومن جانبه قال مدير فريق (القادسية) شايع مهنا لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن لاعبي القادسية قدموا مستوى جيدا في المباراة إذ أن المستوى الفني بين الفريقين متقارب معربا عن أمله في أن يستمر الفريق بتقديم نتائج إيجابية في المباريات المقبلة.
وأضاف أن الفريق لم يقدم مستوى فني عال في الربع الأول للمباراة لكن لاعبي الفريق استطاعوا العودة مرة أخرى للمباراة خاصة في الربع الرابع والأخير حيث استطاعوا التقدم بالنتيجة والتغلب على (الفتح) السعودي مشيرا إلى أن هذه البطولة تضم فرقا عربية قوية.
يذكر أن البطولة العربية للأندية لكرة السلة والتي انطلقت اليوم في الدوحة تستمر حتى 12 أكتوبر الجاري وحامل لقب النسخة الأخيرة هو (الكويت) الكويتي.
ويشارك في البطولة 18 فريقا عربيا يتوزعون على أربع مجموعات حيث تضم المجموعة الأولى أندية (قطر) القطري و(المحرق) البحريني و(خدمات البريج) الفلسطيني و(الكويت) الكويتي).
فيما تضم المجموعة الثانية كلا من (الاتحاد السكندري) المصري و(سيب) العماني و(الأهلي) القطري و(دينامو) اللبناني و(اتحاد الجزائر) أما المجموعة الثالثة فتضم (القادسية) الكويتي و(وحدة صنعاء) اليمني و (جمعية سلا) المغربي و (الفتح) السعودي.
أما المجموعة الرابعة فتشمل (الاتحاد) الليبي و(دجلة الجامعة) العراقي و(مجد طنجة) المغربي و(بيروت) اللبناني و(الأهلي) المصري. (النهاية) س س س / م م ج
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