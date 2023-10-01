دولة الكويت تستنكر قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 10 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية اليوم الأحد عن استنكار دولة الكويت الشديد لقيام أحد المتطرفين في مدينة (مالمو) بالسويد بحرق نسخة من المصحف الشريف بعلم السلطات المحلية في تصرف مشين لا مبرر له يخالف كافة القيم والمبادئ الإنسانية ويهدف إلى تأجيج وإثارة الرأي العام واستفزاز مشاعر المسلمين قاطبة.
وجددت (الخارجية) في بيان لها دعوة دولة الكويت مملكة السويد إلى إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإيقاف تلك السلوكيات التي تهدد قيم التعايش السلمي وتؤجج العنف وتذكي خطاب الكراهية بين الشعوب مؤكدة دعمها للجهود الدولية في المحافظة على الأمن والسلام بين الشعوب وتكريس قيم التسامح.(النهاية) ن م ع / ط أ ب
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