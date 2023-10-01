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دولة الكويت تستنكر قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

10/1/2023 2:28:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 10 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية اليوم الأحد عن استنكار دولة الكويت الشديد لقيام أحد المتطرفين في مدينة (مالمو) بالسويد بحرق نسخة من المصحف الشريف بعلم السلطات المحلية في تصرف مشين لا مبرر له يخالف كافة القيم والمبادئ الإنسانية ويهدف إلى تأجيج وإثارة الرأي العام واستفزاز مشاعر المسلمين قاطبة.
وجددت (الخارجية) في بيان لها دعوة دولة الكويت مملكة السويد إلى إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإيقاف تلك السلوكيات التي تهدد قيم التعايش السلمي وتؤجج العنف وتذكي خطاب الكراهية بين الشعوب مؤكدة دعمها للجهود الدولية في المحافظة على الأمن والسلام بين الشعوب وتكريس قيم التسامح.(النهاية) ن م ع / ط أ ب

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