بايدن: لا يمكننا تحت أي ظرف أن نسمح بانقطاع الدعم الأمريكي لأوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 10 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد إن بلاده لا يمكنها "تحت أي ظرف" أن توقف مساعداتها المالية لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا وذلك بعد ساعات قليلة من تمرير مجلس النواب اتفاق مؤقت لتجنب الاغلاق الحكومي لكنه لا يتضمن مساعدات جديدة لأوكرانيا.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي من البيت الابيض إنه "على الرغم من أن الاتفاق يجنب ملايين الأمريكيين المعاناة إلا أنه لا يحتوي على تمويل جديد لأوكرانيا لمواصلة الدعم الأمريكي" محملا النواب الجمهوريين في المجلس مسؤولية تعهداتهم السابقة لمساندة أوكرانيا.
وكان مجلس النواب الامريكي قد وافق امس السبت بالاغلبية (335 صوتا مقابل 45) على مشروع قانون مؤقت لتوفير التمويل للمؤسسات الفيدرالية لتجنب "الاغلاق الحكومي" الذي يترتب عليه إغلاق بعض الخدمات الحكومية وحصول الموظفين الفيدراليين على إجازة بدون أجر الا انه لم يتضمن اي تمويلات جديدة لاوكرانيا.
وأضاف بايدن بهذا الصدد "لنكن واضحين .. آمل ان يحافظ اصدقائي في الجانب الاخر الذين قالوا إنهم سوف يدعمون اوكرانيا في تصويت منفصل على تعهداتهم " مؤكدا "لا يمكننا تحت اي ظرف من الظروف السماح بانقطاع الدعم الامريكي لاوكرانيا".
واشار الى الدعم "واسع النطاق" من الحزبين لجهود الحرب في اوكرانيا مضيفا "اريد ان اؤكد لحلفائنا والشعب الامريكي وشعب اوكرانيا انه يمكنكم الاعتماد على دعمنا. لن نتراجع".
وحول الاتفاق قصير المدى الذي توصل اليه مجلس النواب امس قال بايدن "لم يكن علينا من البداية ان نصل الى هذا الحد. لقد حان الوقت لانهاء الحكم عن طريق الازمات وتجنب هذا النوع من الأزمات المصطنعة على وجه التحديد".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع الليلة الماضية على مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة الأمريكية لتتجنب الولايات المتحدة إغلاقا حكوميا جزئيا لمدة 47 يوما.
يذكر ان البيت الابيض حذر مؤخرا من "العواقب المدمرة" المحتملة على الاقتصاد الامريكي بسبب الاغلاق الحكومي في حال الفشل في توفير التمويل اللازم للسنة المالية التي تبدأ في الاول من اكتوبر المقبل. (النهاية)
ا م م / م م ج
MENAFN01102023000071011013ID1107172078
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