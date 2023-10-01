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بايدن: لا يمكننا تحت أي ظرف أن نسمح بانقطاع الدعم الأمريكي لأوكرانيا

10/1/2023 2:28:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 10 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد إن بلاده لا يمكنها "تحت أي ظرف" أن توقف مساعداتها المالية لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا وذلك بعد ساعات قليلة من تمرير مجلس النواب اتفاق مؤقت لتجنب الاغلاق الحكومي لكنه لا يتضمن مساعدات جديدة لأوكرانيا.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي من البيت الابيض إنه "على الرغم من أن الاتفاق يجنب ملايين الأمريكيين المعاناة إلا أنه لا يحتوي على تمويل جديد لأوكرانيا لمواصلة الدعم الأمريكي" محملا النواب الجمهوريين في المجلس مسؤولية تعهداتهم السابقة لمساندة أوكرانيا.
وكان مجلس النواب الامريكي قد وافق امس السبت بالاغلبية (335 صوتا مقابل 45) على مشروع قانون مؤقت لتوفير التمويل للمؤسسات الفيدرالية لتجنب "الاغلاق الحكومي" الذي يترتب عليه إغلاق بعض الخدمات الحكومية وحصول الموظفين الفيدراليين على إجازة بدون أجر الا انه لم يتضمن اي تمويلات جديدة لاوكرانيا.
وأضاف بايدن بهذا الصدد "لنكن واضحين .. آمل ان يحافظ اصدقائي في الجانب الاخر الذين قالوا إنهم سوف يدعمون اوكرانيا في تصويت منفصل على تعهداتهم " مؤكدا "لا يمكننا تحت اي ظرف من الظروف السماح بانقطاع الدعم الامريكي لاوكرانيا".
واشار الى الدعم "واسع النطاق" من الحزبين لجهود الحرب في اوكرانيا مضيفا "اريد ان اؤكد لحلفائنا والشعب الامريكي وشعب اوكرانيا انه يمكنكم الاعتماد على دعمنا. لن نتراجع".
وحول الاتفاق قصير المدى الذي توصل اليه مجلس النواب امس قال بايدن "لم يكن علينا من البداية ان نصل الى هذا الحد. لقد حان الوقت لانهاء الحكم عن طريق الازمات وتجنب هذا النوع من الأزمات المصطنعة على وجه التحديد".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع الليلة الماضية على مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة الأمريكية لتتجنب الولايات المتحدة إغلاقا حكوميا جزئيا لمدة 47 يوما.
يذكر ان البيت الابيض حذر مؤخرا من "العواقب المدمرة" المحتملة على الاقتصاد الامريكي بسبب الاغلاق الحكومي في حال الفشل في توفير التمويل اللازم للسنة المالية التي تبدأ في الاول من اكتوبر المقبل. (النهاية)

ا م م / م م ج




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