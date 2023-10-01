الميثاق يدعو لإيجاد بدائل قياس لقدرات الطلبة عوضا عن التوجيهي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد الأول من تشرين الأول (بترا)- أكد أمين عام حزب الميثاق الوطني الوزير الأسبق الدكتور محمد المومني أهمية إيجاد بدائل علمية لقياس قدرات الطالب بدلاً من امتحان التوجيهي، لافتاً إلى أن التوجيهي ليس نهاية المطاف.
وقال المومني، خلال رعايته حفل تكريم أوائل الثانوية العامة وخريجي الجامعات نظمه فرع محافظة إربد بقاعة غرفة التجارة، إن هناك فرصاً كبيرة أمام من لم يحالفهم النجاح بالثانوية العامّة، وأن يكون لهم نصيب في بناء مستقبل وطنهم.
ودعا المومني الطلبة إلى المشاركة في المشروع الإصلاحي والديمقراطي أثناء دراستهم الجامعية، ويتركوا بصمة داخل جامعاتهم بثوابت وهوية حزبية تمثّل هوية معظم الشعب الأردني، مشيراً إلى أن الحزب يريد أن يخلق حالة متميزة في كل قطاعات المجتمع حتى يخدم الوطن، ويتعامل مع كل التحديات التي تواجهه.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والبرلمانية في الحزب النائب الأسبق الدكتور حميد البطاينة أن من واجب الأحزاب رعاية الشباب الأردني الموهوب والمتميز وأصحاب الطاقات العلمية والأدبية والفكرية والسياسية والاستثمار فيهم وتشجيعهم وتحفيزهم وإشراكهم في صناعة المستقبل، لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الشباب مثل ارتفاع معدلات البطالة والفقر والركود الاقتصادي وتمكينهم وإدماجهم في العمل السياسي والحزبي تمهيداً لتولي مواقع سياسية ونيابية.
--(بترا)
م.ق/أز/ هـ ح
01/10/2023 21:03:32
MENAFN01102023000117011021ID1107172077
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