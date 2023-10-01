Sunday, 01 October 2023 11:40 GMT

الميثاق يدعو لإيجاد بدائل قياس لقدرات الطلبة عوضا عن التوجيهي

10/1/2023 2:27:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد الأول من تشرين الأول (بترا)- أكد أمين عام حزب الميثاق الوطني الوزير الأسبق الدكتور محمد المومني أهمية إيجاد بدائل علمية لقياس قدرات الطالب بدلاً من امتحان التوجيهي، لافتاً إلى أن التوجيهي ليس نهاية المطاف.
وقال المومني، خلال رعايته حفل تكريم أوائل الثانوية العامة وخريجي الجامعات نظمه فرع محافظة إربد بقاعة غرفة التجارة، إن هناك فرصاً كبيرة أمام من لم يحالفهم النجاح بالثانوية العامّة، وأن يكون لهم نصيب في بناء مستقبل وطنهم.
ودعا المومني الطلبة إلى المشاركة في المشروع الإصلاحي والديمقراطي أثناء دراستهم الجامعية، ويتركوا بصمة داخل جامعاتهم بثوابت وهوية حزبية تمثّل هوية معظم الشعب الأردني، مشيراً إلى أن الحزب يريد أن يخلق حالة متميزة في كل قطاعات المجتمع حتى يخدم الوطن، ويتعامل مع كل التحديات التي تواجهه.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والبرلمانية في الحزب النائب الأسبق الدكتور حميد البطاينة أن من واجب الأحزاب رعاية الشباب الأردني الموهوب والمتميز وأصحاب الطاقات العلمية والأدبية والفكرية والسياسية والاستثمار فيهم وتشجيعهم وتحفيزهم وإشراكهم في صناعة المستقبل، لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الشباب مثل ارتفاع معدلات البطالة والفقر والركود الاقتصادي وتمكينهم وإدماجهم في العمل السياسي والحزبي تمهيداً لتولي مواقع سياسية ونيابية.
--(بترا)
م.ق/أز/ هـ ح
01/10/2023 21:03:32

MENAFN01102023000117011021ID1107172077

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث