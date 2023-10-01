الميثاق يدعو لإيجاد بدائل قياس لقدرات الطلبة عوضا عن التوجيهي

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد الأول من تشرين الأول (بترا)- أكد أمين عام حزب الميثاق الوطني الوزير الأسبق الدكتور محمد المومني أهمية إيجاد بدائل علمية لقياس قدرات الطالب بدلاً من امتحان التوجيهي، لافتاً إلى أن التوجيهي ليس نهاية المطاف.

وقال المومني، خلال رعايته حفل تكريم أوائل الثانوية العامة وخريجي الجامعات نظمه فرع محافظة إربد بقاعة غرفة التجارة، إن هناك فرصاً كبيرة أمام من لم يحالفهم النجاح بالثانوية العامّة، وأن يكون لهم نصيب في بناء مستقبل وطنهم.

ودعا المومني الطلبة إلى المشاركة في المشروع الإصلاحي والديمقراطي أثناء دراستهم الجامعية، ويتركوا بصمة داخل جامعاتهم بثوابت وهوية حزبية تمثّل هوية معظم الشعب الأردني، مشيراً إلى أن الحزب يريد أن يخلق حالة متميزة في كل قطاعات المجتمع حتى يخدم الوطن، ويتعامل مع كل التحديات التي تواجهه.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والبرلمانية في الحزب النائب الأسبق الدكتور حميد البطاينة أن من واجب الأحزاب رعاية الشباب الأردني الموهوب والمتميز وأصحاب الطاقات العلمية والأدبية والفكرية والسياسية والاستثمار فيهم وتشجيعهم وتحفيزهم وإشراكهم في صناعة المستقبل، لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الشباب مثل ارتفاع معدلات البطالة والفقر والركود الاقتصادي وتمكينهم وإدماجهم في العمل السياسي والحزبي تمهيداً لتولي مواقع سياسية ونيابية.

--(بترا)

م.ق/أز/ هـ ح

01/10/2023 21:03:32