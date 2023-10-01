قوى غزة تدين اعتداءات المستوطنين المتكررة على المسجد الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من تشرين الأول (بترا)- أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأحد، الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين على المسجد الأقصى المبارك، وتدنيسهم له عبر ما يقومون به من طقوس تلمودية في باحاته.
وقالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، في بيان صدر اليوم، إن الانتهاكات ستكون شرارةً جديدة لثورة الشعب الفلسطيني، داعية أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل لشد الرحال للمسجد الأقصى للدفاع عنه بجميع الطرق والوسائل المتاحة.
ورحبت القوى الوطنية بالمواقف الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أكد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني على مدار عقود، أبرزها الاستيطان على الأراضي الفلسطينية .
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بناءً على تقرير لجنة التحقيق الدولية لمحاسبة قادة الكيان على جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
--(بترا)
أش/أز/ هـ ح
01/10/2023 20:45:43
MENAFN01102023000117011021ID1107172076
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