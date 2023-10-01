قوى غزة تدين اعتداءات المستوطنين المتكررة على المسجد الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة الأول من تشرين الأول (بترا)- أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأحد، الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين على المسجد الأقصى المبارك، وتدنيسهم له عبر ما يقومون به من طقوس تلمودية في باحاته.

وقالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، في بيان صدر اليوم، إن الانتهاكات ستكون شرارةً جديدة لثورة الشعب الفلسطيني، داعية أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل لشد الرحال للمسجد الأقصى للدفاع عنه بجميع الطرق والوسائل المتاحة.

ورحبت القوى الوطنية بالمواقف الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أكد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني على مدار عقود، أبرزها الاستيطان على الأراضي الفلسطينية .

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بناءً على تقرير لجنة التحقيق الدولية لمحاسبة قادة الكيان على جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

--(بترا)

أش/أز/ هـ ح

01/10/2023 20:45:43