صدور عدد جديد من مجلة أفكار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)-صدر حديثاً عن وزارة الثقافة الأردنية، العدد 416 من مجلة "أفكار" الشهرية، متضمناً مجموعة من الموضوعات والدراسات والإبداعات الجديدة التي شارك في كتابتها نخبة من الكتاب من الأردن وخارجه.
واستهل عدد المجلة التي تترأس تحريرها الروائية سميحة خريس، مقالة افتتاحية للكاتب والأكاديمي الدكتور محمد السعودي، بعنوان: "المثقف.. روح عصره!"، يقول فيه: "ولن يبلغ المثقف ما يصبو إليه من تأثير إن لم يندمج مع رؤى مجتمعه، فيكون محاورًا مخلصًا متبنّيًا لقضاياه وهمومه اليوميّة والوطنية وحتى الإنسانية العامة، فلا دور له إن تقوقع على نفسه، وكوّن حوله مجموعته التي يأنس بها وتأنس به، لأن مفهوم التأثير يبنى على التّضحية بما نؤمن به ونسير في دروبه".
وتضمن العدد، ملفًا بعنوان: "ناصر الدّين الأسد؛ أسفار وأماثيل". تضمن المواد التالية: "تقديم: ناصر الدّين الأسد، أسفار وأماثيل" للدكتور خالد الجبر. و"تلاحم العروبة والإسلام في فكر العلامة الأسد"، للدكتورة سهام الفريح. و"ملامح من منهج الأسد قراءة في المقدّمات" للدكتور إسماعيل القيّام. و"شعرية السيرة الذهنية؛ الأسد في مرايا الآخرين"، للدكتور هيثم سرحان. و"في حضرة الحاضر "الأسد"؛ حلقة في اللغة والأدب والوفاء"، للدكتورة سمية سليمان الشوابكة. و"(الفِكرةُ) في شعر الأسد بين التجسد والتأبد"، لإيمان عبد الهادي. و"المَسْرَد الزمني لعلاقة الدكتور الأسد (1922 – 2015) بالأستاذ محمود محمد شاكر (1909-1997)"، ليوسف السِّنَّاري. و"حضر الأوان، وحضر الرجل" لأحمد الشّيخ.
وفي باب دراسات ومقالات احتوى العدد، على مواد: "الحرية في الرواية النسويّة (الرواية المستحيلة لغادة السمَّان أنموذجًا) دراسة دلاليّة"، للدكتورة أمينة الحمد. و"توظيف التراث في الأدب" لنايف النوايسة. و"راكب الريح" وفتنة التاريخ/ رواية يحيى يخلف"، لشوقي بدر يوسف.
و"من هو أحمد بن عصمان؟ لصفاء قنومة. و"رسائل منقوشة ومعتقدات غائرة في الحلي الشعبي" لعلا الطوخي. و"(زرّ وسط القميص)؛ الحنين والحب والتمرّد" لقسيم محمد. و"شذرات من رحلات إلى بلاد البلقان (بلاد الصقالبة)" لإسماعيل أبو البندورة. و"حيدر محمود بين القدس وعمان تجليات وإبداع وتحولات" لأحمد عودة الله الشقيرات. و"مهرجان جرش؛ نهر من ذهب" لمحمود الخطيب. و"إسهامات المرأة في السينما الإيرانية بعد الثورة الإسلامية لمرام محمود ثابت. ورواية "الطريق إلى عين حارود": نبوءة بمآلات بنية المجتمع الإسرائيلي" لعمر شبانة. و"مرحبًا بك وحيدًا منطويًّا على نفسك" لإبراهيم غرايبة.
أمَّا في باب "إبداع" فنقرأ القصائد: "هكذا تكلّم المجنون" لتركي عبدالغني. و"الرجوع الأخير من قلب الكناية" لمحمد ياسين. و"التيه الطريق" لأمين الربيع. و"أبو تمام يخرج عن النص" لحسين عامر.
ونقرأ في العدد، قصص: "اعترافات صياد الكلاب" قصة: هاينرش بُل، الترجمة عن الألمانية: عاطف أحمد عريقات. و"جثدودة"/ سمر الزعبي. "جمل العم مسعود"/ عيشة عبدالمولى.
وحول أهم الإصدارات والمستجدات على الساحتين المحليّة والعالمية كتب محمد سلام جميعان في باب "نوافذ ثقافية"، فيما كتب الروائي محمود عيسى موسى عن تجربته الإبداعية في باب "مدارات البوح".
والعدد من إخراج المصمّمة هزار مرجي، ولوحتا الغلافين الأمامي والخلفي الفنان خالد جلل/ سوريا.
--(بترا)
م خ/أز/ هـ ح
01/10/2023 20:41:37
MENAFN01102023000117011021ID1107172075
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