صدور عدد جديد من مجلة أفكار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)-صدر حديثاً عن وزارة الثقافة الأردنية، العدد 416 من مجلة "أفكار" الشهرية، متضمناً مجموعة من الموضوعات والدراسات والإبداعات الجديدة التي شارك في كتابتها نخبة من الكتاب من الأردن وخارجه.

واستهل عدد المجلة التي تترأس تحريرها الروائية سميحة خريس، مقالة افتتاحية للكاتب والأكاديمي الدكتور محمد السعودي، بعنوان: "المثقف.. روح عصره!"، يقول فيه: "ولن يبلغ المثقف ما يصبو إليه من تأثير إن لم يندمج مع رؤى مجتمعه، فيكون محاورًا مخلصًا متبنّيًا لقضاياه وهمومه اليوميّة والوطنية وحتى الإنسانية العامة، فلا دور له إن تقوقع على نفسه، وكوّن حوله مجموعته التي يأنس بها وتأنس به، لأن مفهوم التأثير يبنى على التّضحية بما نؤمن به ونسير في دروبه".

وتضمن العدد، ملفًا بعنوان: "ناصر الدّين الأسد؛ أسفار وأماثيل". تضمن المواد التالية: "تقديم: ناصر الدّين الأسد، أسفار وأماثيل" للدكتور خالد الجبر. و"تلاحم العروبة والإسلام في فكر العلامة الأسد"، للدكتورة سهام الفريح. و"ملامح من منهج الأسد قراءة في المقدّمات" للدكتور إسماعيل القيّام. و"شعرية السيرة الذهنية؛ الأسد في مرايا الآخرين"، للدكتور هيثم سرحان. و"في حضرة الحاضر "الأسد"؛ حلقة في اللغة والأدب والوفاء"، للدكتورة سمية سليمان الشوابكة. و"(الفِكرةُ) في شعر الأسد بين التجسد والتأبد"، لإيمان عبد الهادي. و"المَسْرَد الزمني لعلاقة الدكتور الأسد (1922 – 2015) بالأستاذ محمود محمد شاكر (1909-1997)"، ليوسف السِّنَّاري. و"حضر الأوان، وحضر الرجل" لأحمد الشّيخ.

وفي باب دراسات ومقالات احتوى العدد، على مواد: "الحرية في الرواية النسويّة (الرواية المستحيلة لغادة السمَّان أنموذجًا) دراسة دلاليّة"، للدكتورة أمينة الحمد. و"توظيف التراث في الأدب" لنايف النوايسة. و"راكب الريح" وفتنة التاريخ/ رواية يحيى يخلف"، لشوقي بدر يوسف.

و"من هو أحمد بن عصمان؟ لصفاء قنومة. و"رسائل منقوشة ومعتقدات غائرة في الحلي الشعبي" لعلا الطوخي. و"(زرّ وسط القميص)؛ الحنين والحب والتمرّد" لقسيم محمد. و"شذرات من رحلات إلى بلاد البلقان (بلاد الصقالبة)" لإسماعيل أبو البندورة. و"حيدر محمود بين القدس وعمان تجليات وإبداع وتحولات" لأحمد عودة الله الشقيرات. و"مهرجان جرش؛ نهر من ذهب" لمحمود الخطيب. و"إسهامات المرأة في السينما الإيرانية بعد الثورة الإسلامية لمرام محمود ثابت. ورواية "الطريق إلى عين حارود": نبوءة بمآلات بنية المجتمع الإسرائيلي" لعمر شبانة. و"مرحبًا بك وحيدًا منطويًّا على نفسك" لإبراهيم غرايبة.

أمَّا في باب "إبداع" فنقرأ القصائد: "هكذا تكلّم المجنون" لتركي عبدالغني. و"الرجوع الأخير من قلب الكناية" لمحمد ياسين. و"التيه الطريق" لأمين الربيع. و"أبو تمام يخرج عن النص" لحسين عامر.

ونقرأ في العدد، قصص: "اعترافات صياد الكلاب" قصة: هاينرش بُل، الترجمة عن الألمانية: عاطف أحمد عريقات. و"جثدودة"/ سمر الزعبي. "جمل العم مسعود"/ عيشة عبدالمولى.

وحول أهم الإصدارات والمستجدات على الساحتين المحليّة والعالمية كتب محمد سلام جميعان في باب "نوافذ ثقافية"، فيما كتب الروائي محمود عيسى موسى عن تجربته الإبداعية في باب "مدارات البوح".

والعدد من إخراج المصمّمة هزار مرجي، ولوحتا الغلافين الأمامي والخلفي الفنان خالد جلل/ سوريا.

--(بترا)

م خ/أز/ هـ ح

01/10/2023 20:41:37