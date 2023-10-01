صادرات العراق النفطية تتجاوز 103 ملايين برميل للسوق العالمية

MENAFN - Jordan News Agency)

بغداد الأول من تشرين الأول (بترا)- أعلن العراق، اليوم الأحد، أن صادراته النفطية للسوق العالمية تجاوزت 103 ملايين برميل خلال شهر أيلول الماضي.

وقالت وزارة النفط في تقرير اليوم إن إحصائية صادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، التابعة لها، بينت أن حجم الصادرات النفطية للسوق العالمية بلغ 103 ملايين و 143 ألفاً و 199 برميلاً.

وأوضحت أن الإيرادات المالية المتحققة من صادرات شهر أيلول الماضي بلغت أكثر من 9 مليارات دولار، مشيرة إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 92.05 دولاراً.

يذكر أن العراق يعتمد على إيرادات النفط التي تشكل 95 بالمئة من موازنته السنوية.

--(بترا)

ف ب /أز/ هـ ح

01/10/2023 20:36:01