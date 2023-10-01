اختتام مهرجان أم الرصاص للتراث والأدب الشعبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- اختتم مهرجان أم الرصاص للتراث والأدب الشعبي، اليوم الأحد، دورته الثالثة، والتي حملت عنوان: "لا لإطلاق العيارات النارية"، ونظم بالتعاون مع بلدية أم الرصاص وملتقي أم الرصاص للتراث والأدب الشعري.
وبحسب بيان صادر عن البلدية اليوم الأحد، افتتح وزير الداخلية الأسبق سلامة حماد، راعي المهرجان، "قاعة عاصمة الشعر" في البلدية، مثمناً دور وزارة الإدارة المحلية ممثلة ببلدية أم الرصاص في إنشائها خدمة للمجتمع المحلي.
وقال رئس البلدية، محمد السلايطة، "نتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية كافة للوقوف يداً بيد لمنع إطلاق العيارات النارية"، مبيناً أن المجتمع رديف أساسي لأجهزة الدولة في محاربة هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق المجتمع.
وأضاف أننا نسعى على الدوام إلى نشر رسالة الثقافة الأردنية وتعميمها، واستضافة شعراء رموز في الشعر النبطي محلياً وعربياً مستقبلاً في عاصمة الشعر أم الرصاص، وإتاحة المنابر لهم ليعبروا عن القيم العليا في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخها، وإدامة التواصل مع الموروث الحضاري والتراث الأردني.
من جانبه، أكد متصرف لواء الجيزة، ناصر الشوابكة، ضرورة مكافحة هذه الظاهرة الخطرة، مشددا على ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية في حال مخالفة القوانين وعدم الالتزام بها.
واشتمل الاحتفال على عدة قصائد شعرية عكست الموروث الثقافي الأردني.
--(بترا)
ي ع/أز/ هـ ح
01/10/2023 20:33:33
MENAFN01102023000117011021ID1107172073
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