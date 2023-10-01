اختتام مهرجان أم الرصاص للتراث والأدب الشعبي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- اختتم مهرجان أم الرصاص للتراث والأدب الشعبي، اليوم الأحد، دورته الثالثة، والتي حملت عنوان: "لا لإطلاق العيارات النارية"، ونظم بالتعاون مع بلدية أم الرصاص وملتقي أم الرصاص للتراث والأدب الشعري.

وبحسب بيان صادر عن البلدية اليوم الأحد، افتتح وزير الداخلية الأسبق سلامة حماد، راعي المهرجان، "قاعة عاصمة الشعر" في البلدية، مثمناً دور وزارة الإدارة المحلية ممثلة ببلدية أم الرصاص في إنشائها خدمة للمجتمع المحلي.

وقال رئس البلدية، محمد السلايطة، "نتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية كافة للوقوف يداً بيد لمنع إطلاق العيارات النارية"، مبيناً أن المجتمع رديف أساسي لأجهزة الدولة في محاربة هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق المجتمع.

وأضاف أننا نسعى على الدوام إلى نشر رسالة الثقافة الأردنية وتعميمها، واستضافة شعراء رموز في الشعر النبطي محلياً وعربياً مستقبلاً في عاصمة الشعر أم الرصاص، وإتاحة المنابر لهم ليعبروا عن القيم العليا في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخها، وإدامة التواصل مع الموروث الحضاري والتراث الأردني.

من جانبه، أكد متصرف لواء الجيزة، ناصر الشوابكة، ضرورة مكافحة هذه الظاهرة الخطرة، مشددا على ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية في حال مخالفة القوانين وعدم الالتزام بها.

واشتمل الاحتفال على عدة قصائد شعرية عكست الموروث الثقافي الأردني.

--(بترا)





ي ع/أز/ هـ ح









01/10/2023 20:33:33