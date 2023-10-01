الحكومة البريطانية تدافع عن قرار عدم الالتزام بتعهدات بيئية

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن الأول من تشرين الأول (بترا)- دافع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن قرار حكومته مؤخرا عدم الالتزام بتعهدات بيئية سابقة كان يفترض الوفاء بها وفق جدول زمني محدد ودقيق امتثالا لما قطعته على نفسها من التزامات مع دول أخرى في مواجهة تغير المناخ.

ونقلت هيئة بي بي سي البريطانية، اليوم الأحد، عن سوناك قبل المؤتمر السنوي لحزب المحافظين، أن الحكومة ترى أن قرارها صائب ومقتصد لتخليص الناخبين من تكاليف وأعباء.

وأضافت الهيئة أن نشطاء البيئة وأنصار المناخ وآخرون من منتقدي القرار يتهمونه بالتفريط وعدم صون السياسات البيئية الوطنية والمغامرة بها لصالح تحقيق مصالح سياسية قصيرة المدى وتحت ضغط الحاجة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية.

ووفق الهيئة، حاول سوناك أيضاً الدفاع عن سجل محاولاته مجابهة ارتفاع التضخم في البلاد والذي يسجل أعلى مستوى له منذ عقود ويشكل تحديا أمام المسؤولين، مشيرة إلى أن استطلاعات الرأي تشير الى تراجع شعبية حزب المحافظين الحاكم الذي مكث في السلطة أكثر من عقد من الزمن.

--(بترا)

رش/أز/ هـ ح

01/10/2023 20:09:59