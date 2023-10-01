الحكومة البريطانية تدافع عن قرار عدم الالتزام بتعهدات بيئية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن الأول من تشرين الأول (بترا)- دافع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن قرار حكومته مؤخرا عدم الالتزام بتعهدات بيئية سابقة كان يفترض الوفاء بها وفق جدول زمني محدد ودقيق امتثالا لما قطعته على نفسها من التزامات مع دول أخرى في مواجهة تغير المناخ.
ونقلت هيئة بي بي سي البريطانية، اليوم الأحد، عن سوناك قبل المؤتمر السنوي لحزب المحافظين، أن الحكومة ترى أن قرارها صائب ومقتصد لتخليص الناخبين من تكاليف وأعباء.
وأضافت الهيئة أن نشطاء البيئة وأنصار المناخ وآخرون من منتقدي القرار يتهمونه بالتفريط وعدم صون السياسات البيئية الوطنية والمغامرة بها لصالح تحقيق مصالح سياسية قصيرة المدى وتحت ضغط الحاجة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية.
ووفق الهيئة، حاول سوناك أيضاً الدفاع عن سجل محاولاته مجابهة ارتفاع التضخم في البلاد والذي يسجل أعلى مستوى له منذ عقود ويشكل تحديا أمام المسؤولين، مشيرة إلى أن استطلاعات الرأي تشير الى تراجع شعبية حزب المحافظين الحاكم الذي مكث في السلطة أكثر من عقد من الزمن.
--(بترا)
رش/أز/ هـ ح
01/10/2023 20:09:59
MENAFN01102023000117011021ID1107172072
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.