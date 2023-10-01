ورشة لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في مادبا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا الأول من تشرين الأول (بترا) - نفذت مديرية شباب محافظة مادبا، بالشراكة مع مديرية الأمن العام إدارة الشرطة المجتمعية، اليوم الأحد، في قاعة مركز شابات حنينا النموذجي ورشة تثقيفية ضمن الحملة الوطنية لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية.
وأكد محافظ مادبا، نايف الهدايات، أن هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق المجتمع الأردني، يجب الحد منها والتصدي لها.
بدوره، أشار نائب مدير شرطة مادبا رامي الشيشاني إلى أن الحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية يبدأ من المواطن نفسه.
من جهته، بين مفتي مادبا، الدكتور يوسف العجوري، أهمية الحفاظ على النفس البشرية، مؤكدا أن الأديان السماوية حرصت على حفظ النفس .
ولفت مدير شباب مادبا، نايف أبو رمان، إلى الدور الذي تقوم به وزارة الشباب للتوعية والتثقيف بمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات.
--(بترا)
ج ب/أز/ هـ ح
01/10/2023 20:07:17
MENAFN01102023000117011021ID1107172071
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