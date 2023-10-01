ورشة لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في مادبا

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا الأول من تشرين الأول (بترا) - نفذت مديرية شباب محافظة مادبا، بالشراكة مع مديرية الأمن العام إدارة الشرطة المجتمعية، اليوم الأحد، في قاعة مركز شابات حنينا النموذجي ورشة تثقيفية ضمن الحملة الوطنية لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية.

وأكد محافظ مادبا، نايف الهدايات، أن هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق المجتمع الأردني، يجب الحد منها والتصدي لها.

بدوره، أشار نائب مدير شرطة مادبا رامي الشيشاني إلى أن الحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية يبدأ من المواطن نفسه.

من جهته، بين مفتي مادبا، الدكتور يوسف العجوري، أهمية الحفاظ على النفس البشرية، مؤكدا أن الأديان السماوية حرصت على حفظ النفس .

ولفت مدير شباب مادبا، نايف أبو رمان، إلى الدور الذي تقوم به وزارة الشباب للتوعية والتثقيف بمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات.

--(بترا)

ج ب/أز/ هـ ح

01/10/2023 20:07:17