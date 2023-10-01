دورة في جامعة العلوم والتكنولوجيا حول النزاعات المائية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا الأول من تشرين الأول (بترا)- نظم مركز دبلوماسية المياه في جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الأحد، دورة تدريبية عن "النزاعات والتعاون حول المياه".
وقال نائب رئيس الجامعة، الدكتور أحمد العجلوني، خلال افتتاحه الدورة، إن الدورة تُعنى باستكشاف ومناقشة النزاعات والتعاون الدولي والوطني فيما يتعلق بموارد المياه المشتركة، مشيرًا إلى الواقع المائي الصعب بالمنطقة العربية، وفي الأردن خاصة.
وأكد أن تطبيق الدبلوماسية المائية في المنطقة العربية سيكون فرصة لتحسين الواقع المائي العربي، والسير قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز منصات التعاون المشترك.
بدوره، أشار مدير مركز دبلوماسية المياه، الدكتور ماجد أبو زريق، إلى أن المركز يعمل على التشبيك بين الخبراء وصناع القرار وتعزيز قدراتهم في مجال معالجة القضايا المتعلقة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية والتعاون عبر الحدود.
وأضاف أن الدورة تأتي كجزء من مشروع "مبادرة السلام الأزرق لبناء القدرات" الموطن في مركز دبلوماسية المياه، بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
وسلطت الدورة الضوء على نظريات تحليل النزاعات المائية والتحديات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية المعقدة في هذا السياق، من خلال دمج النظريات مع أمثلة عملية من العالم الحقيقي.
ويشارك في الدورة مهندسون وخبراء من تركيا، ولبنان، والعراق، وسوريا، وإيران.
وحضر حفل الافتتاح وزير المياه الأسبق الدكتور منذر حدادين، والمديرة الإقليمية للتعاون الدولي في الشرق الأوسط في السفارة السويسرية، كارولين تيسوت، والمستشار الإقليمي لشؤون المياه مفلح العلاوين، وممثلون عن الوزارات والهيئات الحكومية في قطاع المياه، وعدد من العمداء ورؤساء المراكز في الجامعة.
--(بترا)
ب.و/ن ح/ هـ ح
01/10/2023 19:58:30
MENAFN01102023000117011021ID1107172070
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.