دورة في جامعة العلوم والتكنولوجيا حول النزاعات المائية

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا الأول من تشرين الأول (بترا)- نظم مركز دبلوماسية المياه في جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الأحد، دورة تدريبية عن "النزاعات والتعاون حول المياه".

وقال نائب رئيس الجامعة، الدكتور أحمد العجلوني، خلال افتتاحه الدورة، إن الدورة تُعنى باستكشاف ومناقشة النزاعات والتعاون الدولي والوطني فيما يتعلق بموارد المياه المشتركة، مشيرًا إلى الواقع المائي الصعب بالمنطقة العربية، وفي الأردن خاصة.

وأكد أن تطبيق الدبلوماسية المائية في المنطقة العربية سيكون فرصة لتحسين الواقع المائي العربي، والسير قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز منصات التعاون المشترك.

بدوره، أشار مدير مركز دبلوماسية المياه، الدكتور ماجد أبو زريق، إلى أن المركز يعمل على التشبيك بين الخبراء وصناع القرار وتعزيز قدراتهم في مجال معالجة القضايا المتعلقة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية والتعاون عبر الحدود.

وأضاف أن الدورة تأتي كجزء من مشروع "مبادرة السلام الأزرق لبناء القدرات" الموطن في مركز دبلوماسية المياه، بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

وسلطت الدورة الضوء على نظريات تحليل النزاعات المائية والتحديات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية المعقدة في هذا السياق، من خلال دمج النظريات مع أمثلة عملية من العالم الحقيقي.

ويشارك في الدورة مهندسون وخبراء من تركيا، ولبنان، والعراق، وسوريا، وإيران.

وحضر حفل الافتتاح وزير المياه الأسبق الدكتور منذر حدادين، والمديرة الإقليمية للتعاون الدولي في الشرق الأوسط في السفارة السويسرية، كارولين تيسوت، والمستشار الإقليمي لشؤون المياه مفلح العلاوين، وممثلون عن الوزارات والهيئات الحكومية في قطاع المياه، وعدد من العمداء ورؤساء المراكز في الجامعة.

--(بترا)

ب.و/ن ح/ هـ ح

01/10/2023 19:58:30