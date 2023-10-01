Sunday, 01 October 2023 11:39 GMT

دورة في جامعة العلوم والتكنولوجيا حول النزاعات المائية

10/1/2023 2:27:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الرمثا الأول من تشرين الأول (بترا)- نظم مركز دبلوماسية المياه في جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الأحد، دورة تدريبية عن "النزاعات والتعاون حول المياه".
وقال نائب رئيس الجامعة، الدكتور أحمد العجلوني، خلال افتتاحه الدورة، إن الدورة تُعنى باستكشاف ومناقشة النزاعات والتعاون الدولي والوطني فيما يتعلق بموارد المياه المشتركة، مشيرًا إلى الواقع المائي الصعب بالمنطقة العربية، وفي الأردن خاصة.
وأكد أن تطبيق الدبلوماسية المائية في المنطقة العربية سيكون فرصة لتحسين الواقع المائي العربي، والسير قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز منصات التعاون المشترك.
بدوره، أشار مدير مركز دبلوماسية المياه، الدكتور ماجد أبو زريق، إلى أن المركز يعمل على التشبيك بين الخبراء وصناع القرار وتعزيز قدراتهم في مجال معالجة القضايا المتعلقة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية والتعاون عبر الحدود.
وأضاف أن الدورة تأتي كجزء من مشروع "مبادرة السلام الأزرق لبناء القدرات" الموطن في مركز دبلوماسية المياه، بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
وسلطت الدورة الضوء على نظريات تحليل النزاعات المائية والتحديات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية المعقدة في هذا السياق، من خلال دمج النظريات مع أمثلة عملية من العالم الحقيقي.
ويشارك في الدورة مهندسون وخبراء من تركيا، ولبنان، والعراق، وسوريا، وإيران.
وحضر حفل الافتتاح وزير المياه الأسبق الدكتور منذر حدادين، والمديرة الإقليمية للتعاون الدولي في الشرق الأوسط في السفارة السويسرية، كارولين تيسوت، والمستشار الإقليمي لشؤون المياه مفلح العلاوين، وممثلون عن الوزارات والهيئات الحكومية في قطاع المياه، وعدد من العمداء ورؤساء المراكز في الجامعة.
--(بترا)
ب.و/ن ح/ هـ ح
01/10/2023 19:58:30

MENAFN01102023000117011021ID1107172070

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث