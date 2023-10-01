الخارجية تتابع أوضاع أردنيين تعرضوا لحادث سير بالسعودية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- قال مدير وحدة مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان سلمان القضاة، إن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات، والسفارة الأردنية في الرياض، تتابع أوضاع المواطنين الأردنيين الذين تعرضوا لحادث سير مؤسف في منطقة أبو عجرم، بالقرب من مدينة طبرجل في المملكة العربية السعودية، والذي أسفر عنه وفاة شخص، وإصابة اثنين آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى طبرجل العام.
وأكد السفير القضاة أن السفارة الأردنية بالرياض بدأت باتخاذ الإجراءات الرسمية المطلوبة والمتعلقة بنقل الجثمان إلى الأردن بالتنسيق مع ذوي المرحوم.
وأعرب القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
--(بترا)
ص خ/ ن ح/ هـ ح
01/10/2023 19:46:00
MENAFN01102023000117011021ID1107172069
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