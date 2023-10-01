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الخارجية تتابع أوضاع أردنيين تعرضوا لحادث سير بالسعودية

10/1/2023 2:27:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- قال مدير وحدة مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان سلمان القضاة، إن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات، والسفارة الأردنية في الرياض، تتابع أوضاع المواطنين الأردنيين الذين تعرضوا لحادث سير مؤسف في منطقة أبو عجرم، بالقرب من مدينة طبرجل في المملكة العربية السعودية، والذي أسفر عنه وفاة شخص، وإصابة اثنين آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى طبرجل العام.
وأكد السفير القضاة أن السفارة الأردنية بالرياض بدأت باتخاذ الإجراءات الرسمية المطلوبة والمتعلقة بنقل الجثمان إلى الأردن بالتنسيق مع ذوي المرحوم.
وأعرب القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
--(بترا)
ص خ/ ن ح/ هـ ح
01/10/2023 19:46:00

MENAFN01102023000117011021ID1107172069

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