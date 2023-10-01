Sunday, 01 October 2023 11:39 GMT

حوارية في الجامعة الأردنية تعاين مشاكل الترجمة وتحدياتها

10/1/2023 2:27:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- عقد مركز الترجمة في الجامعة الأردنية، اليوم الأحد، بالتعاون مع اتحاد الناشرين الأردنيين، جلسة حوارية حول مشاكل الترجمة الأدبية وتحدياتها، احتفاء باليوم العالمي للترجمة، ضمن فعاليات معرض عمّان الدولي للكتاب في دورته الـ 22.
وتناولت الحوارية رواية "زمن الخيول البيضاء" أنموذجا، والتي تأتي ضمن سلسلة روايات الملهاة الفلسطينية للأديب الفلسطيني إبراهيم نصر الله، وصدرت لأوّل مرة عام 2007 عن الدار العربية للعلوم ناشرون، وتُرجمت إلى اللغة الإنجليزية، ودخلت في القائمة النهائية (القصيرة) للجائزة العالمية للرواية العربية المعروفة بجائزة "بوكر" عام 2009.
وقدم الدكتور أحمد الخباص من قسم اللغة الإنجليزية وآدابها في الجامعة جملة من المشاكل والتحديات التي تواجه الترجمة بمناقشة إشكالية الإخلاص للنص أم الإخلاص للفكرة، لافتا إلى ضرورة التحول نحو الترجمة الإبداعية التي تهتم في ذاتها بالمعنى العام للنص والتعبير عنه بأدق الألفاظ المنتقاة، وهي الأقرب مماثلةً لما ورد في النص الأصليّ المترجم.
من جانبه، عرض الدكتور مؤيد شراب من قسم اللغات الأوروبية في الجامعة تجربته في ترجمة رواية "زمن الخيول البيضاء" إلى الإسبانية التي صدرت في مدريد عن دار نشر "عالم الآداب" التابعة لمجموعة "بلانيتا"، مشيرا إلى أن الصعوبة تمثلت باعتبار الرواية رحلة تاريخية موثقة ببراعة من قلم حكواتي متمرّس وماهر أخذت الطابع التاريخي البارز للسرد، فضلا عن وجود حس فكاهي يجعل الرواية أكثر إنسانية.
وفي السياق ذاته، قالت مديرة مركز الترجمة في الجامعة، علا مسمار، إن الترجمة مهنةٌ نبيلةٌ محورها نشاط معرفي وفضاء ثقافي وإبداعي يفضي إلى تقارب الثقافات والشعوب، ونشر علومها المختلفة على نطاق أوسع بما يسمح بحوار الثقافات بين الشعوب على اختلاف لغاتها وأعراقها ومعتقداتها عوضًا عن الانكفاء محليًّا في عصرٍ أصبحت فيه العولمةُ هي السمة الأكبر.
--(بترا)
س ص/أز/ هـ ح
01/10/2023 19:23:12

MENAFN01102023000117011021ID1107172068

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث