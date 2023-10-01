حوارية في الجامعة الأردنية تعاين مشاكل الترجمة وتحدياتها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- عقد مركز الترجمة في الجامعة الأردنية، اليوم الأحد، بالتعاون مع اتحاد الناشرين الأردنيين، جلسة حوارية حول مشاكل الترجمة الأدبية وتحدياتها، احتفاء باليوم العالمي للترجمة، ضمن فعاليات معرض عمّان الدولي للكتاب في دورته الـ 22.
وتناولت الحوارية رواية "زمن الخيول البيضاء" أنموذجا، والتي تأتي ضمن سلسلة روايات الملهاة الفلسطينية للأديب الفلسطيني إبراهيم نصر الله، وصدرت لأوّل مرة عام 2007 عن الدار العربية للعلوم ناشرون، وتُرجمت إلى اللغة الإنجليزية، ودخلت في القائمة النهائية (القصيرة) للجائزة العالمية للرواية العربية المعروفة بجائزة "بوكر" عام 2009.
وقدم الدكتور أحمد الخباص من قسم اللغة الإنجليزية وآدابها في الجامعة جملة من المشاكل والتحديات التي تواجه الترجمة بمناقشة إشكالية الإخلاص للنص أم الإخلاص للفكرة، لافتا إلى ضرورة التحول نحو الترجمة الإبداعية التي تهتم في ذاتها بالمعنى العام للنص والتعبير عنه بأدق الألفاظ المنتقاة، وهي الأقرب مماثلةً لما ورد في النص الأصليّ المترجم.
من جانبه، عرض الدكتور مؤيد شراب من قسم اللغات الأوروبية في الجامعة تجربته في ترجمة رواية "زمن الخيول البيضاء" إلى الإسبانية التي صدرت في مدريد عن دار نشر "عالم الآداب" التابعة لمجموعة "بلانيتا"، مشيرا إلى أن الصعوبة تمثلت باعتبار الرواية رحلة تاريخية موثقة ببراعة من قلم حكواتي متمرّس وماهر أخذت الطابع التاريخي البارز للسرد، فضلا عن وجود حس فكاهي يجعل الرواية أكثر إنسانية.
وفي السياق ذاته، قالت مديرة مركز الترجمة في الجامعة، علا مسمار، إن الترجمة مهنةٌ نبيلةٌ محورها نشاط معرفي وفضاء ثقافي وإبداعي يفضي إلى تقارب الثقافات والشعوب، ونشر علومها المختلفة على نطاق أوسع بما يسمح بحوار الثقافات بين الشعوب على اختلاف لغاتها وأعراقها ومعتقداتها عوضًا عن الانكفاء محليًّا في عصرٍ أصبحت فيه العولمةُ هي السمة الأكبر.
--(بترا)
س ص/أز/ هـ ح
01/10/2023 19:23:12
MENAFN01102023000117011021ID1107172068
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