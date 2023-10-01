حوارية في الجامعة الأردنية تعاين مشاكل الترجمة وتحدياتها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- عقد مركز الترجمة في الجامعة الأردنية، اليوم الأحد، بالتعاون مع اتحاد الناشرين الأردنيين، جلسة حوارية حول مشاكل الترجمة الأدبية وتحدياتها، احتفاء باليوم العالمي للترجمة، ضمن فعاليات معرض عمّان الدولي للكتاب في دورته الـ 22.

وتناولت الحوارية رواية "زمن الخيول البيضاء" أنموذجا، والتي تأتي ضمن سلسلة روايات الملهاة الفلسطينية للأديب الفلسطيني إبراهيم نصر الله، وصدرت لأوّل مرة عام 2007 عن الدار العربية للعلوم ناشرون، وتُرجمت إلى اللغة الإنجليزية، ودخلت في القائمة النهائية (القصيرة) للجائزة العالمية للرواية العربية المعروفة بجائزة "بوكر" عام 2009.

وقدم الدكتور أحمد الخباص من قسم اللغة الإنجليزية وآدابها في الجامعة جملة من المشاكل والتحديات التي تواجه الترجمة بمناقشة إشكالية الإخلاص للنص أم الإخلاص للفكرة، لافتا إلى ضرورة التحول نحو الترجمة الإبداعية التي تهتم في ذاتها بالمعنى العام للنص والتعبير عنه بأدق الألفاظ المنتقاة، وهي الأقرب مماثلةً لما ورد في النص الأصليّ المترجم.

من جانبه، عرض الدكتور مؤيد شراب من قسم اللغات الأوروبية في الجامعة تجربته في ترجمة رواية "زمن الخيول البيضاء" إلى الإسبانية التي صدرت في مدريد عن دار نشر "عالم الآداب" التابعة لمجموعة "بلانيتا"، مشيرا إلى أن الصعوبة تمثلت باعتبار الرواية رحلة تاريخية موثقة ببراعة من قلم حكواتي متمرّس وماهر أخذت الطابع التاريخي البارز للسرد، فضلا عن وجود حس فكاهي يجعل الرواية أكثر إنسانية.

وفي السياق ذاته، قالت مديرة مركز الترجمة في الجامعة، علا مسمار، إن الترجمة مهنةٌ نبيلةٌ محورها نشاط معرفي وفضاء ثقافي وإبداعي يفضي إلى تقارب الثقافات والشعوب، ونشر علومها المختلفة على نطاق أوسع بما يسمح بحوار الثقافات بين الشعوب على اختلاف لغاتها وأعراقها ومعتقداتها عوضًا عن الانكفاء محليًّا في عصرٍ أصبحت فيه العولمةُ هي السمة الأكبر.

--(بترا)

س ص/أز/ هـ ح

01/10/2023 19:23:12