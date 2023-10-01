أطفال غزة يتظاهرون تنديدا بالحصار الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة الأول من تشرين الأول (بترا)- تظاهر عشرات الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأحد، مقابل مقر منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، للمطالبة بحقوقهم التي تتعرض لانتهاكات متواصلة نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع للعام السابع عشر.

ورفع الأطفال المشاركون في الوقفة التي نظّمتها شبكة حماية الطفولة، لافتات تندد بالحصار الإسرائيلي، وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك من أجل رفعه.

وسلم الأطفال رسالة إلى إدارة "يونيسيف" والمجتمع الدولي بمنظماته الحقوقية والإنسانية تطالبهم بضرورة حماية حقوقهم ورفع الحصار عن القطاع.

--(بترا)

أ ش/ ن ح/ هـ ح

01/10/2023 19:17:43