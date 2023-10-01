أطفال غزة يتظاهرون تنديدا بالحصار الإسرائيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من تشرين الأول (بترا)- تظاهر عشرات الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأحد، مقابل مقر منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، للمطالبة بحقوقهم التي تتعرض لانتهاكات متواصلة نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع للعام السابع عشر.
ورفع الأطفال المشاركون في الوقفة التي نظّمتها شبكة حماية الطفولة، لافتات تندد بالحصار الإسرائيلي، وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك من أجل رفعه.
وسلم الأطفال رسالة إلى إدارة "يونيسيف" والمجتمع الدولي بمنظماته الحقوقية والإنسانية تطالبهم بضرورة حماية حقوقهم ورفع الحصار عن القطاع.
--(بترا)
أ ش/ ن ح/ هـ ح
01/10/2023 19:17:43
MENAFN01102023000117011021ID1107172067
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