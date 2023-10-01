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مدرب حراس مرمى الحسين إربد ينتقل إلى الأهلي السعودي

10/1/2023 2:27:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- أعلن نادي الحسين إربد موافقته على استقالة مدرب حراس مرمى فريق كرة القدم أكرم السطري.
وقال النادي، في بيان على موقعه الرسمي، إن ارتباط السطري بالنادي انتهى اليوم بالاتفاق، بعد تلقيه عرضا من نادي أهلي جدة السعودي لتدريب فريقه النسوي في الفترة المقبلة.
وأضاف أن المدرب عمر دويكات سيتولى مؤقتا مهمة تدريب حراس المرمى.
--(بترا)
خ خ/ ن ح/ هـ ح
01/10/2023 19:16:38

MENAFN01102023000117011021ID1107172066

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