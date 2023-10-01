مدرب حراس مرمى الحسين إربد ينتقل إلى الأهلي السعودي

مدرب حراس مرمى الحسين إربد ينتقل إلى الأهلي السعودي
التاريخ
10/1/2023 2:27:46 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- أعلن نادي الحسين إربد موافقته على استقالة مدرب حراس مرمى فريق كرة القدم أكرم السطري.
وقال النادي، في بيان على موقعه الرسمي، إن ارتباط السطري بالنادي انتهى اليوم بالاتفاق، بعد تلقيه عرضا من نادي أهلي جدة السعودي لتدريب فريقه النسوي في الفترة المقبلة.
وأضاف أن المدرب عمر دويكات سيتولى مؤقتا مهمة تدريب حراس المرمى.
--(بترا)
خ خ/ ن ح/ هـ ح
01/10/2023 19:16:38
MENAFN01102023000117011021ID1107172066
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