جمعية البنوك تعقد اللقاء المصرفي الأردني العراقي الأول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- عقدت جمعية البنوك في الأردن، اليوم الأحد، اللقاء المصرفي الأردني العراقي الأول، تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس، ومحافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق.

وشارك في اللقاء، وزراء الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والاستثمار خلود السقاف، بالإضافة إلى السفير الأردني في العراق منتصر العقلة، ورئيس جمعية البنوك في الأردن باسم خليل السالم، ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، وعدد من رؤساء مجالس إدارة البنوك في الأردن والعراق.

وأكد محافظ البنك المركزي الأردني، خلال جلسة حوارية نظمها اللقاء، أن العلاقات بين الأردن والعراق استراتيجية وتاريخية، مشيرًا إلى أن الأردن مستعد لمساعدة العراق ومشاركة الخبرات في مجالات متعددة، معلنا عن تجديد اتفاقية التعاون المصرفي التي جرى التوقيع عليها لأول مرة عام 2015.

وأشار شركس إلى التقدم الذي حققه القطاع المصرفي الأردني، إذ وصلت الودائع إلى 42 مليار دينار والتسهيلات إلى 33 مليارا، وعبر عن أمله في تبادل الخبرات بين البلدين لبناء اقتصاد متكامل.

وبين أن التحديات والتطورات الحديثة في العالم أتاحت فرصة لتعزيز التعاون في مجالات مثل مكافحة غسل الأموال والتكنولوجيا والتعامل الرقمي.

وأوضح أن النظام المصرفي في الأردن قوي ومستقر، مشيرًا إلى مؤشرات الاستقرار المالي، كما تحدث عن التطور والنمو في عدد الفروع المصرفية داخل وخارج المملكة.

وأكد أهمية الدور الحاسم للبنوك الأردنية في الاقتصاد الوطني، مشددًا على الالتزام بأعلى المعايير في إدارة الأموال والامتثال للقوانين، مُعربًا عن أمله في تعزيز التعاون المستمر بين الأردن والعراق.

بدوره، أشار محافظ البنك المركزي العراقي إلى أن هناك عدة مشروعات جارية بين الأردن والعراق مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة ومشاريع أخرى، لكنه أوضح أن وتيرة النمو فيها ما زال أقل من المتوقع.

وأكّد الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى وجود تحديات متعلقة بالتحويلات المالية وتقلبات سعر الصرف، ورغم هذه التحديات، فقد أظهرت العلاقات بين البنوك المركزية لكل من العراق والأردن تحسناً ملحوظاً.

وقال إن هناك ترحيباً كبيراً واستعداداً لمزيد من التعاون مع القطاع المصرفي الأردني، مؤكداً أن العراق ملتزم بتسهيل عمليات المبادلات التجارية عبر نظام مصرفي سلس ومرن.

وبين أن النظام الجديد لتحويل الأموال يوفر الحماية والأمان لكل الأطراف المعنية، مشدداً على أن العمليات تجري بشكل شفاف ومنظم، ما يُحقق الثقة بين البنوك والمؤسسات المالية الدولية.

و أعرب عن أمله في استمرار التعاون والتنسيق بين البنك المركزي العراقي ونظيره الأردني، مشيرا إلى العلاقات الوطيدة والتاريخية بين البلدين، والتزام العراق بمواصلة الاستفادة من التجارب والتطورات في مجال الخدمات المصرفية والمالية.

بدوره، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين إن العلاقة الأردنية العراقية تتمتع بعمق وصداقة غير مسبوقين، وإنها شهدت تطورًا مستمرًا في السنوات العشر الماضية.

وأشار إلى زيادة الصادرات الأردنية للعراق بنسبة 56 بالمئة ووصول التبادل التجاري بينهما إلى مليار دولار، مشيرا إلى دور الاتفاقيات في توريد النفط وإعادة إحياء خط عمان بغداد، والتأكيد على السعي المشترك لإحياء المشروعات الاستراتيجية مثل المدينة الاقتصادية، التي تسعى لإيجاد فرص العمل والاستثمار، وستتيح الإنتاج داخلها بمثابة منتجات عراقية.

و تطرق إلى موضوع الربط الكهربائي، مؤكدًا بدء المرحلة الأولى والعمل على المرحلة الثانية قريبًا، معربا عن أمله في تعزيز التعاون المستمر والتقدم المستقبلي في مختلف المجالات بين الأردن والعراق.

من جهته، أشار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة إلى النمو الكبير في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية في الأردن خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى قصص نجاح عديدة لشركات تعمل في هذا القطاع.

وتحدث عن التجربة العراقية وتفاعل الشركات الأردنية مع السوق العراقية مع واقع الخدمات والمعاملات المصرفية الإلكترونية في العراق، مشيرًا إلى تطور مستمر ودعم كبير لعمليات التحول الرقمي في الأردن.

وأشار إلى أهمية القطاع المالي والمصرفي في دعم وتحقيق الأهداف الرئيسية لعمليات التحول الرقمي، مؤكدا ضرورة تسريع الخطط الاستراتيجية وتحسين البيئة التشريعية للتكامل مع العالم الافتراضي واستيعاب التحديات وبناء القدرات للمرحلة المقبلة.

كما تطرق إلى أهمية التعاون المستمر بين البنوك الأردنية والشركات الأردنية في تحقيق التحول الرقمي.

فيما قالت وزيرة الاستثمار إن الاستثمارات العراقية في الأردن تحتل المرتبة الثانية، بقيمة تجاوزت 12 مليار دولار، مع توجه خاص للتطوير العقاري، والتعليم، والسياحة والقطاع المصرفي.

وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار أُنشئت نهاية عام 2021، لتأكيد أهمية الاستثمار بالنسبة للحكومة، وتقديم رؤية لتحديث الاقتصاد وتحديد أهداف تعزيز الناتج المحلي وتوفير فرص العمل.

وعرضت الوزيرة الإصلاحات التشريعية والإدارية المُعمّقة التي نفذت لتحسين بيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد خطوة مهمة في هذا الاتجاه، إذ يعتبر أي طلب لم يتم الرد عليه خلال 15 يومًا موافقة تلقائية.

وتناولت موضوع التعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق، والاهتمام المتزايد في قطاعات مثل الرعاية الصحية، السياحة والطاقة، مناقشة الفرص والتحديات والتجديدات في القانون والتشريعات مع المسؤولين العراقيين، مشيرة إلى أن المحادثات ما تزال جارية بين البلدين لاستكشاف المزيد من الفرص المشتركة.

من جهته، أشاد رئيس جمعية البنوك في الأردن بالعلاقات الوثيقة بين الأردن والعراق، مُعربًا عن أمله في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

وأكد أهمية تحقيق مزيد من التعاون المصرفي والاستثمار المشترك بين البلدين، مُشيرًا إلى أن العراق من بين أهم شركاء الأردن التجاريين.

وأوضح أن هناك استثمارات أردنية كبيرة في العراق في مجالات متعددة، مؤكدا أهمية توسيع نطاق التعاون بين البلدين ليشمل المزيد من المجالات والقطاعات.

وشدد على الحاجة إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار لزيادة الإنتاجية والتشغيل، ما سيُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين في البلدين.

من جانبه، تحدث رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية عن أهمية اللقاء المصرفي الأردني العراقي، مُعتبرًا أنه يُظهر أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين.

وشدّد على أهمية توسيع نطاق التعاون في مجالات مختلفة مثل الطاقة والنقل، مشيرا إلى النمو الملحوظ في التبادل التجاري والاستثمارات بين العراق والأردن.

ودعا إلى إيجاد حلول مشتركة بين القطاعين المصرفيين لتحقيق التقدم والازدهار، وتعزيز التعاون القائم بين البلدين وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية المقدمة.

وأعرب عن أمله في تحقيق نجاح كبير في هذا اللقاء والمؤتمرات المقبلة، مشيرا إلى تطلعه لمشاركات فعالة في المؤتمر المقبل في إقليم كردستان العراق.

وعلى هامش اللقاء، وقعت الجمعية مذكرة تفاهم مع نظيرتها رابطة المصارف الخاصة العراقية، لتعزيز التعاون بينهما بما يخدم مصالح القطاعين المصرفيين في البلدين.

--(بترا)

رش/ن ح/ هـ ح

01/10/2023 19:15:14