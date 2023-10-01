أبو علي : 4.7 مليار دينار التحصيلات الضريبية حتى نهاية أيلول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي إنّ التحصيلات الضريبية من ضريبتي الدخل والمبيعات لشهر أيلول بلغت 470 مليون دينار في حين كانت لنفس الشهر من عام 2022 حوالي 422 مليونا بنسبة زيادة مقدارها 11.4 %.

وتأتي هذه الزيادة نتيجة زيادة التحصيلات الضريبية في كل من ضريبتي الدخل والمبيعات حيث ارتفعت تحصيلات ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية بنسبة 23 بالمئة.

وارتفعت ضريبة المبيعات بنسبة 10 بالمئة والجدير بالذكر بأن ارتفاع نسبة ضريبة الدخل بنسبة 23.4 بالمئة لا تنحصر على مساهمتها في توفير التمويل اللازم للخزينة العامة وإنما تنعكس بصورة إيجابية على معالجة الخلل الهيكلي بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة وبشكل يمكن من زيادة الضرائب المباشرة في مساهمتها في الحصيلة الضريبية.

وأوضخ أبو علي أن إجمالي التحصيلات من ضريبتي الدخل والمبيعات من بداية العام ولغاية نهاية شهر أيلول بلغت 4.7 مليار في حين كانت خلال نفس الفترة من عام 2022 حوالي 4.4 مليار بزيادة مقدارها حوالي 300 مليون دينار وبنسبة نمو 6.5 بالمئة.

وتشمل هذه الزيادة زيادة في كل من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات حيث بلغت ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية حوالي 1.571 مليار دينار في حين كانت لنفس الفترة من عام 2022 حوالي1.334مليار وبنسبة نمو تصل الى 18 بالمئة .

وبين ان هذه التحصيلات لضريبة الدخل خلال التسعة اشهر الاولى من هذا العام ليس فقط تزيد على تحصيلات نفس الفترة من العام الماضي وانما تكون قد تجاوزت كامل المقدر السنوي في الموازنة العامة لضريبة الدخل كما بلغت تحصيلات ضريبة المبيعات من بداية العام وحتى نهاية أيلول حوالي3.331 مليون دينار في حين كانت لنفس الفترة من عام 2022 حوالي 3.079مليار ن دينار وبنسبة نمو 2 بالمئة .

وأشار الى ان هذه الزيادة في التحصيلات الضريبية تعود بالإضافة الى النمو في النشاط الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية في المملكة والى نجاعة برامج الإصلاحات التي تعمل الدائرة على تنفيذها خاصة فيما يتعلق ببرنامج مكافحة التهرب والتجنب الضريبي وبرنامج تعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين وبرنامج الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي وتطبيق الممارسات الدولية الفضلى في التدقيق والتفتيش والتحصيل الضريبي بحيث مكنت هذه الإصلاحات من تحسين كفاءة النظام الضريبي والمساهمة في تحسين العدالة الضريبية وزيادة التحصيلات الضريبية والمساهمة في معالجة الخلل الهيكلي بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة .

وأوضح ان استخدام الذكاء الاصطناعي في برنامج تطبيق التدقيق الضريبي الإلكتروني أدى الى رفع كفاءة خطة الدائرة في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي بحيث مكن من تحقيق فروقات من التدقيق والتفتيش الضريبي خلال التسعة اشهر الأولى من هذا العام بلغت 338 مليون دينار في حين كانت لنفس الفترة من عام 2022 حوالي 322 مليون دينار وبنسبة زيادة حوالي 5 بالمئة.

وتأتي هذه الزيادة في الفروقات على الرغم من انخفاض عدد الجولات التفتيشية بنسبة 25 بالمئة مما يؤكد كفاءة وفعالية هذه الجولات والتي تعتمد على خطة إدارة المخاطر والمعايير والممارسات الفضلى في مكافحة التهرب الضريبي.

وتعتبر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أول دائرة تستخدم الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي الإلكتروني مما ساهم في سرعة استكمال إجراءات التدقيق الضريبي واكتشاف الفروقات الضريبية بأسرع وقت ممكن حيث يأتي هذه البرنامج ضمن حزمة البرامج الالكترونية والتحديث والتطوير باستخدام التقنيات في مهام وواجبات الدائرة وذلك بعد ان تم استكمال توفير تقديم الخدمات الضريبية إلكترونياً والبالغ عددها 63 خدمة ضريبية إلكترونية وبرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني.

--(بترا)

رش/ف ق

01/10/2023 19:03:58