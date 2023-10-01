انطلاق الحملة العربية والوطنية للتوعية بمرض سرطان الثدي

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا الأول من تشرين الأول (بترا)- انطلقت اليوم الأحد، فعاليات الحملة العربية والوطنية للتوعية بمرض سرطان الثدي "حملة أكتوبر" وبالتعاون مع البرنامج الوطني لسرطان الثدي، في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي.

وقال مدير عام المستشفى الدكتور خلدون البشايرة إن الحملة تهدف إلى نشر الوعي لدى سيدات المجتمع بالمرض وضرورة إجراء الفحص اللازم ورفع مستوى توعية وتثقيف المجتمع المحلي والتركيز على أهمية الكشف المبكر عن السرطان.

وأشار إلى أن مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، يعد مركزا معتمدا للتشخيص والتدريب والعلاج المتكامل لما يقدمه من خبرات علمية متخصصة بهذا المجال إضافة إلى توفر أجهزة حديثة ومتطورة تسهم في الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

بدورها، قالت رئيسة البرنامج الوطني لسرطان الثدي التابع لمؤسسة الحسين للسرطان الدكتورة ريم العجلوني، إن الحملة تقدم رسالة أمل لكل سيدة لضمان حقها بالعلاج و سهولة تلقيه، وإيصال رسالة واضحة للسيدات أن التشخيص المبكر لسرطان الثدي يعزز نسبة الشفاء من المرض.

وأشارت إلى توفر 91 وحدة تصوير للثدي في جميع القطاعات الصحية، لافتة إلى أن مستشفى الملك المؤسس شريك رئيسي في منظومة العلاج الوطني لما يقدمه من أجهزة ومعدات حديثة تساعد في الكشف المبكر، والتشخيص الدقيق وسهولة الإجراءات وإجراء الماموجرام.

وقالت أخصائية تصوير الثدي في المستشفى الدكتورة مها غرايبة، إن أي امرأة فوق الأربعين عليها أن تتبع نصائح وإرشادات طبية تحث على عمل الفحص الذاتي الشهري للثدي، إلى جانب الاتصال ببرنامج الكشف المبكر والحصول على موعد للفحص وإجراء صورة الماموغرام.

من جهتها، أشارت رئيس قسم تمريض النسائية والتوليد بالمستشفى سمية الشرمان، إلى أن الحملة تضمنت محاضرات تثقيفية بحضور ناجيات من المرض تحدثن عن تجربتهن في الشفاء .

--(بترا)

ب و/م ف/ف ق

01/10/2023 18:26:17