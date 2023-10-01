إعلان نتائج ترشيح الدورة الأولى للمنح الخارجية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي (2023-2024).
وجاء الإعلان ضمن دورة الترشيح الأولى من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي ( )، ومن خلال إرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام هواتف خزنوها عند تقديم الطلبات.
وقالت الوزارة إنه سيُعطى المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة 12 ساعة لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة أو رفضها من خلال برمجية إلكترونية أعدتها الوزارة لهذا الغرض على أن يستكمل في حال الموافقة الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة، من خلال مديرية البعثات وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.
وأوضحت أن أي طالب غير مرشح للاستفادة من هذه المنح يمكنه الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات من جرى ترشيحهم ضمن اللواء الجغرافي أو الاعتباري الذي ينافس ضمنه الطالب.
وبينت الوزارة أنه لأي سؤال أو استفسار يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات ().
--(بترا)
أ ر/ ن ح/ف ق
01/10/2023 18:12:11
MENAFN01102023000117011021ID1107172062
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