إعلان نتائج ترشيح الدورة الأولى للمنح الخارجية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي (2023-2024).

وجاء الإعلان ضمن دورة الترشيح الأولى من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي ( )، ومن خلال إرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام هواتف خزنوها عند تقديم الطلبات.

وقالت الوزارة إنه سيُعطى المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة 12 ساعة لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة أو رفضها من خلال برمجية إلكترونية أعدتها الوزارة لهذا الغرض على أن يستكمل في حال الموافقة الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة، من خلال مديرية البعثات وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.

وأوضحت أن أي طالب غير مرشح للاستفادة من هذه المنح يمكنه الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات من جرى ترشيحهم ضمن اللواء الجغرافي أو الاعتباري الذي ينافس ضمنه الطالب.

وبينت الوزارة أنه لأي سؤال أو استفسار يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات ().

--(بترا)

أ ر/ ن ح/ف ق

01/10/2023 18:12:11