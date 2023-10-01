لاعبة المنتخب الوطني للقوس تفتتح مشاركتها بدورة الألعاب الآسيوية

لاعبة المنتخب الوطني للقوس تفتتح مشاركتها بدورة الألعاب الآسيوية
التاريخ
10/1/2023 2:27:43 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- افتتحت لاعبة المنتخب الوطني للقوس والسهم، ديانا الداوود، اليوم الأحد، مشاركتها في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
وشاركت "الداوود" في منافسات قوس "ريكيرف" الأولمبي حيث حلت في المركز 36 من بين 84 لاعبة وذلك بعد أن جمعت 597 نقطة.
وبهذه النتيجة تأهلت "الداوود" إلى دور خروج المغلوب والتي تأهلت إليه 51لاعبة حيث ستستكمل منافساتها يوم غد إذ ستلتقي "الداوود" مع لاعبة منتخب منغوليا، كاليون، في دور الـ 32.
--(بترا)
خ خ/ف ق
01/10/2023 18:10:59
MENAFN01102023000117011021ID1107172061
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