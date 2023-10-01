لاعبة المنتخب الوطني للقوس تفتتح مشاركتها بدورة الألعاب الآسيوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- افتتحت لاعبة المنتخب الوطني للقوس والسهم، ديانا الداوود، اليوم الأحد، مشاركتها في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.

وشاركت "الداوود" في منافسات قوس "ريكيرف" الأولمبي حيث حلت في المركز 36 من بين 84 لاعبة وذلك بعد أن جمعت 597 نقطة.

وبهذه النتيجة تأهلت "الداوود" إلى دور خروج المغلوب والتي تأهلت إليه 51لاعبة حيث ستستكمل منافساتها يوم غد إذ ستلتقي "الداوود" مع لاعبة منتخب منغوليا، كاليون، في دور الـ 32.

--(بترا)

خ خ/ف ق

01/10/2023 18:10:59