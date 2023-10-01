Sunday, 01 October 2023 11:38 GMT

لاعبة المنتخب الوطني للقوس تفتتح مشاركتها بدورة الألعاب الآسيوية

10/1/2023 2:27:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- افتتحت لاعبة المنتخب الوطني للقوس والسهم، ديانا الداوود، اليوم الأحد، مشاركتها في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
وشاركت "الداوود" في منافسات قوس "ريكيرف" الأولمبي حيث حلت في المركز 36 من بين 84 لاعبة وذلك بعد أن جمعت 597 نقطة.
وبهذه النتيجة تأهلت "الداوود" إلى دور خروج المغلوب والتي تأهلت إليه 51لاعبة حيث ستستكمل منافساتها يوم غد إذ ستلتقي "الداوود" مع لاعبة منتخب منغوليا، كاليون، في دور الـ 32.
--(بترا)
خ خ/ف ق
01/10/2023 18:10:59

MENAFN01102023000117011021ID1107172061

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث