3110 أطنان خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3110 أطنان، منها 1850طن خضار، و1051طن فواكه، و 208 أطنان ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25، والبصل الناشف بين 30 و50، والبطاطا بين 40 و60، والبندورة بين 15 و50، والجزر بين 70 و100، والخيار بين 20 و40، والزهرة بين 30 و50، والليمون بين 40 و70، والموز البلدي بين 60 و90.

--(بترا)

رح/م ف/ف ق

01/10/2023 17:57:02