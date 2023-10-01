سياحة النواب تطلع على سير العمل في قطاعي النقل والسياحة بالعقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- اطلعت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية اليوم الأحد، على سير العمل في قطاعي النقل والسياحة بمحافظة العقبة حسب رؤية التحديث الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب عبيد ياسين، وحضور نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حمزة الحاج حسن، ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس عبد الرحيم الوريكات، وأعضاء من جمعية نسور العقبة للنقل، وممثلين عن شركات النقل من القطاع الخاص"النقل الثقيل الفعلي والحاويات الداخلي".

وقال ياسين إن هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من دور اللجنة الرقابي في متابعة رؤية التحديث الاقتصادي والمراحل التي تم تنفيذها على صعيد قطاعي السياحة والنقل.

وأكد حرص اللجنة للاطلاع على واقع قطاعي السياحي والنقل في محافظة العقبة باعتبارها وجهة سياحية ومقصداً للاستثمار السياحي، داعياً إلى اتخاذ جميع الإجراءات للحد من التحديات والمعيقات التي تواجهها.

وأشار ياسين إلى ضرورة الوقوف على الإنجازات وتلمس أبرز التحديات القطاعية ومدى مساهمة كل قطاع في تعزيز منظومة بيئة الأعمال في المنطقة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على هوية العقبة السياحية وخدمة النقل والموانئ فيها، وإعادة دراسة موضوع عقود الإيجار والتراخيص لمخيمات وادي رم بما يتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي والكلف التشغيلية.

بدورهم، قدم النواب دينا البشير ورمزي العجارمة، وتمام الرياطي، وماجد الرواشدة، ومحمود الفرجات، وعبد الرحمن العوايشة، وامغير الهملان، وعائشة الحسنات، ومحمد أبو صعيليك، وعلي الطراونة، ومحمد الشطناوي، عدة استفسارات كان منها الأسس المتبعة والخطط الموضوعة من قبل السلطة للمثلث الذهبي للتسهيل على المستثمرين في زيادة عدد الفنادق والغرف الفندقية وحجم الزيادة في العوائد وإعداد العمالة الأردنية، مشددين على ضرورة إعادة دراسة موضوع مخيمات وادي رم.

من جانبه، استعرض الحاج حسن الوضع القائم في السلطة والمهام المنوطة بها، لافتا إلى سعيها المستمر للحفاظ على تراث المدينة ووضع حلول لكل المعيقات التي تواجه جميع القطاعات في المدينة ومنطقة وادي رم.

وأشار إلى أن الواقع السياحي شهد تطوراً ملحوظاً مقارنة بالأعوام الماضية، مبيناً أن أعداد زوار محافظة العقبة زاد بنسبه 25 بالمئة، إذ وصلت لنهاية آب الماضي إلى 788 ألف زائر "مبيت داخل العقبة".

وقال إن السلطة دعمت الطيران الداخلي المتمثل بالملكية الأردنية لزيادة عدد الرحلات حيث وصلت إلى 17 رحلة بالأسبوع وإلى تخفيض سعر التذاكر من خلال دعمها ماديا.

وأضاف أن مشروع تطوير المعبر الأردني السعودي " الدرة" الذي تنفذه السلطة بالشراكة مع شركة تطوير العقبة بتكلفة تصل إلى 20 مليون دينار بفترة زمنية سنتين ونصف ستبدأ مطلع العام المقبل.

وأوضح أن هيئة تنشيط السياحة والسلطة تعاقدتا مع الطيران المنخفض التكاليف ومنها ريان وويز وايزي جت، والربط البحري فيها، مشيرا إلى أن بدأ العمل فيها سيكون من نهاية الشهر الحالي.

وتابع الحاج حسن أن عدد السفن المتوقعة لنهاية العام 42 سفينة بواقع 46 ألف زائر لمدينة العقبة، لافتا إلى أن السلطة تبحث في حلول لتخفيض تكلفة المياه والكهرباء للفنادق وتشجيع المستثمرين فيها.

وبين أن من ضمن تلك الحلول المطروحة تقديم ألواح شمسية بتكلفة 750 ألف دينار مجانية للفنادق.

وفيما يخص مخيمات وادي رم، قال الحاج حسن إن سلطة العقبة تحاول الحد من التوسع داخل المحمية لتحافظ على متطلبات منظمة اليونسكو .

من جانبه، قدم وريكات نبذة عن نشأة هيئة تنظيم قطاع النقل البري، مؤكداً استعداد الهيئة لدراسة جميع ملاحظات النقل والشحن داخل حدود العقبة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وفيما يتعلق بقطاع نقل البضائع " الشاحنات "، أوضح أنه تم اتخاذ قرارات ساهمت في تطوير وتحديث القطاع بناءً على توصيات مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع النقل البري وكان أهمها قرار مجلس الوزراء الذي صدر في نيسان الماضي، والذي يقضي بالسماح بتسجيل رؤوس قاطرة لغايات الشطب والاستبدال لعمر أقل من 8 سنوات بدلاً من 5 سنوات المعمول به سابقاً إضافة إلى قرار مجلس الوزراء في آب الماضي، والذي منح إعفاءات ضريبية بالكامل لشطب واستبدال رؤوس القاطرة.

واكد أن هذه القرارات ستسهم في تحديث الأسطول ورفع مستوى سلامة النقل على الطرق بالإضافة إلى تخفيف التكاليف على الناقلين لغايات استبدال شاحناتهم، مبينا التزام الهيئة بجميع قرارات مجلس الإدارة المتخذة بخصوص تنظيم قطاع نقل البضائع الفعلي ونقل الحاويات.

من جهتهم، أشار أعضاء من جمعية نسور العقبة عماد الكباريتي إلى أبرز تحديات تواجههم والتي من أهمها غياب تنظيم دور النقل الداخلي، وتوزيع الأحمال وتدني أجور النقل فضلا عن تدني الحد الأدنى للأجور وعدم وجود ربط بالدفع الإلكتروني.

وفي نهاية الاجتماع، أكد ياسين ضرورة تشكيل لجنة من نائب رئيس مفوضي سلطة العقبة ومدير عام هيئة النقل البري ورئيس جمعية نسور العقبة، وممثلين عن شركات النقل من القطاع الخاص لبحث معيقات تواجه النقل الفعلي والحاويات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ق

01/10/2023 17:56:02