سياحة النواب تطلع على سير العمل في قطاعي النقل والسياحة بالعقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- اطلعت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية اليوم الأحد، على سير العمل في قطاعي النقل والسياحة بمحافظة العقبة حسب رؤية التحديث الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب عبيد ياسين، وحضور نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حمزة الحاج حسن، ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس عبد الرحيم الوريكات، وأعضاء من جمعية نسور العقبة للنقل، وممثلين عن شركات النقل من القطاع الخاص"النقل الثقيل الفعلي والحاويات الداخلي".
وقال ياسين إن هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من دور اللجنة الرقابي في متابعة رؤية التحديث الاقتصادي والمراحل التي تم تنفيذها على صعيد قطاعي السياحة والنقل.
وأكد حرص اللجنة للاطلاع على واقع قطاعي السياحي والنقل في محافظة العقبة باعتبارها وجهة سياحية ومقصداً للاستثمار السياحي، داعياً إلى اتخاذ جميع الإجراءات للحد من التحديات والمعيقات التي تواجهها.
وأشار ياسين إلى ضرورة الوقوف على الإنجازات وتلمس أبرز التحديات القطاعية ومدى مساهمة كل قطاع في تعزيز منظومة بيئة الأعمال في المنطقة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على هوية العقبة السياحية وخدمة النقل والموانئ فيها، وإعادة دراسة موضوع عقود الإيجار والتراخيص لمخيمات وادي رم بما يتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي والكلف التشغيلية.
بدورهم، قدم النواب دينا البشير ورمزي العجارمة، وتمام الرياطي، وماجد الرواشدة، ومحمود الفرجات، وعبد الرحمن العوايشة، وامغير الهملان، وعائشة الحسنات، ومحمد أبو صعيليك، وعلي الطراونة، ومحمد الشطناوي، عدة استفسارات كان منها الأسس المتبعة والخطط الموضوعة من قبل السلطة للمثلث الذهبي للتسهيل على المستثمرين في زيادة عدد الفنادق والغرف الفندقية وحجم الزيادة في العوائد وإعداد العمالة الأردنية، مشددين على ضرورة إعادة دراسة موضوع مخيمات وادي رم.
من جانبه، استعرض الحاج حسن الوضع القائم في السلطة والمهام المنوطة بها، لافتا إلى سعيها المستمر للحفاظ على تراث المدينة ووضع حلول لكل المعيقات التي تواجه جميع القطاعات في المدينة ومنطقة وادي رم.
وأشار إلى أن الواقع السياحي شهد تطوراً ملحوظاً مقارنة بالأعوام الماضية، مبيناً أن أعداد زوار محافظة العقبة زاد بنسبه 25 بالمئة، إذ وصلت لنهاية آب الماضي إلى 788 ألف زائر "مبيت داخل العقبة".
وقال إن السلطة دعمت الطيران الداخلي المتمثل بالملكية الأردنية لزيادة عدد الرحلات حيث وصلت إلى 17 رحلة بالأسبوع وإلى تخفيض سعر التذاكر من خلال دعمها ماديا.
وأضاف أن مشروع تطوير المعبر الأردني السعودي " الدرة" الذي تنفذه السلطة بالشراكة مع شركة تطوير العقبة بتكلفة تصل إلى 20 مليون دينار بفترة زمنية سنتين ونصف ستبدأ مطلع العام المقبل.
وأوضح أن هيئة تنشيط السياحة والسلطة تعاقدتا مع الطيران المنخفض التكاليف ومنها ريان وويز وايزي جت، والربط البحري فيها، مشيرا إلى أن بدأ العمل فيها سيكون من نهاية الشهر الحالي.
وتابع الحاج حسن أن عدد السفن المتوقعة لنهاية العام 42 سفينة بواقع 46 ألف زائر لمدينة العقبة، لافتا إلى أن السلطة تبحث في حلول لتخفيض تكلفة المياه والكهرباء للفنادق وتشجيع المستثمرين فيها.
وبين أن من ضمن تلك الحلول المطروحة تقديم ألواح شمسية بتكلفة 750 ألف دينار مجانية للفنادق.
وفيما يخص مخيمات وادي رم، قال الحاج حسن إن سلطة العقبة تحاول الحد من التوسع داخل المحمية لتحافظ على متطلبات منظمة اليونسكو .
من جانبه، قدم وريكات نبذة عن نشأة هيئة تنظيم قطاع النقل البري، مؤكداً استعداد الهيئة لدراسة جميع ملاحظات النقل والشحن داخل حدود العقبة وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وفيما يتعلق بقطاع نقل البضائع " الشاحنات "، أوضح أنه تم اتخاذ قرارات ساهمت في تطوير وتحديث القطاع بناءً على توصيات مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع النقل البري وكان أهمها قرار مجلس الوزراء الذي صدر في نيسان الماضي، والذي يقضي بالسماح بتسجيل رؤوس قاطرة لغايات الشطب والاستبدال لعمر أقل من 8 سنوات بدلاً من 5 سنوات المعمول به سابقاً إضافة إلى قرار مجلس الوزراء في آب الماضي، والذي منح إعفاءات ضريبية بالكامل لشطب واستبدال رؤوس القاطرة.
واكد أن هذه القرارات ستسهم في تحديث الأسطول ورفع مستوى سلامة النقل على الطرق بالإضافة إلى تخفيف التكاليف على الناقلين لغايات استبدال شاحناتهم، مبينا التزام الهيئة بجميع قرارات مجلس الإدارة المتخذة بخصوص تنظيم قطاع نقل البضائع الفعلي ونقل الحاويات.
من جهتهم، أشار أعضاء من جمعية نسور العقبة عماد الكباريتي إلى أبرز تحديات تواجههم والتي من أهمها غياب تنظيم دور النقل الداخلي، وتوزيع الأحمال وتدني أجور النقل فضلا عن تدني الحد الأدنى للأجور وعدم وجود ربط بالدفع الإلكتروني.
وفي نهاية الاجتماع، أكد ياسين ضرورة تشكيل لجنة من نائب رئيس مفوضي سلطة العقبة ومدير عام هيئة النقل البري ورئيس جمعية نسور العقبة، وممثلين عن شركات النقل من القطاع الخاص لبحث معيقات تواجه النقل الفعلي والحاويات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
--(بترا)
م خ/م ف/ف ق
01/10/2023 17:56:02
MENAFN01102023000117011021ID1107172058
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.