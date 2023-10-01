بني مصطفى تطلق مركز وزارة التنمية الاجتماعية لإدارة الأزمات والطوارئ

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- أطلقت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، مركز الوزارة لإدارة الأزمات والطوارئ، بحضور نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد الركن حاتم الزعبي، ومدير مشاريع الحوكمة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن بكر الحياري.

وقالت بني مصطفى، إن إطلاق هذا المركز داخل مبنى الوزارة جاء كخطوة استباقية لتنفيذ المحور الرابع من محاور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المعني بالاستجابة للصدمات والأزمات، وتحقيقا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم مجتمعاتنا وتحقيق السلم والأمن المجتمعي وتعزيز وتحسين الخدمات المقدمة لهم، التي وجه جلالته بضرورة ربطها بمسارات التحديث الاقتصادي والإداري.

وبينت بني مصطفى، أن فكرة إنشاء المركز جاءت كذلك ضمن أحد الدروس المستفادة من جائحة كورونا، ورصد آثارها على الفئات المنتفعة من خدمات الوزارة، وتنامي الطلب على خدمات الوزارة بفعل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ما أظهر الحاجة الى وجود مركز داخل الوزارة متخصص في التعامل مع الأزمات والكوارث التي قد تحدث لا سمح الله، يُسهل على الوزارة عملها ويوحد جهودها في الوصول إلى المنتفعين والمتضررين خلال الظروف الطارئة، بالتعاون مع الجهات الوطنية وأبرزها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إضافة إلى تصحيح مسارات التدخل في حماية الفئات الهشة والضعيفة.

وأشارت بني مصطفى إلى أهمية استحداث نظام الإنذار الاجتماعي المبكر للحفاظ على استدامة تقديم الخدمات الاجتماعية في الظروف الاعتيادية وغير الاعتيادية، والتنبؤ بالأزمات والظواهر الاجتماعية وآثارها على الفئات المنتفعة من خدمات الوزارة، في ظل كل ما هو متقدم في مجال التحول الرقمي.

وبينت الوزيرة أنه جرى تجهيز وإدامة قاعدة بيانات من 321 مركز إخلاء من المنظمات الحكومية والهيئات الخيرية للتعامل مع المتضررين في حال حدوث أي طارئ وتم تحديدها على خرائط تفاعلية بجهد كبير وتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وأشارت إلى أن للمركز خطة استراتيجية لإدارة المخاطر انبثق عنها أنشطة ومهام منها: تشكيل فريق لإدارة الكوارث والأزمات في جميع الوحدات الإدارية للوزارة المنتشرة في محافظات المملكة، وإعداد فريق الدعم النفسي وعددهم 44 اخصائيا نفسيا واجتماعيا جرى تدريبهم وفق الممارسات الفضلى على مساعدة ضحايا الأزمات والكوارث وأسرهم، وتعزيز دور الوزارة في رعاية وحماية وتنمية الفئات المستفيدة من خدماتها كفئة الأسرة والأطفال والمرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين قدرة الوزارة في الاستجابة للمتغيرات الاجتماعية والبيئية والأزمات التي قد تحصل.

وبينت أن الوزارة تُعد المظلة الرسمية للحماية الاجتماعية، ويقع على عاتقها مهمة تعزيز صمود الفئات الهشة في المجتمع أو المنتفعة من خدماتها.

وأوضحت أن الوزارة أعدت خطة لإدارة المخاطر كان أحد أنشطتها إنشاء مركز لإدارة الأزمات، جهز بجميع التقنيات وطرق الاتصال مع الجهات المختصة ومنها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ما يمكن الوزارة من الوصول بأسرع وقت لجميع الجهات المعنية.

وأشارت إلى أن المركز سيكون له ارتباط مع الحكام الإداريين والدفاع المدني وصندوق المعونة الوطنية للوصول للفئات الأكثر هشاشة في أوقات الأزمات وأفراد المجتمع المحلي، وكذلك مع مراكز ودور الحماية الاجتماعية للوقوف على معالجة أية أزمات قد تحدث وسرعة إدارتها واتخاذ القرار المناسب.

وثمنت بني مصطفى دعم المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لمثل هذه الجهود الوطنية في تحقيق سياسته في مجتمعات آمنة قادرة على الصمود في وجه أي أزمة قد تحصل، مثمنة ايضا دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتجهيز مركز وزارة التنمية الاجتماعية لإدارة الأزمات، وإنشاء نظام الإنذار الاجتماعي المبكر.

بدوره، قال نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد الركن حاتم الزعبي، إن المركز خطوة مهمة، لا سيما أن الوزارة مشتركة في جميع خطط المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وأضاف أن مركز الوزارة بما يحتويه من قاعدة بيانات مهمة تحتاج الى تحديث مستمر ومتابعتها، واصفا المركز بالشيء الرائد في عمل الوزارات، ومؤشر على الاستعداد لجميع الظروف غير الاعتيادية.

وتحدث الزعبي عن تمرين "درب الأمان" والتدريبات التي جرى استهداف القطاع العام بها من مؤسسات مدنية وتدريب المعنيين في القطاع، لمواجهة مختلف الظروف، مبديا الاستعداد لتقديم كامل الدعم لوزارة التنمية الاجتماعية ومركزها، ومشيدا بتعاونها وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ترسيخ مبدأ الأمة في مواجهة الأزمة من خلال التنسيق بين المنظمات الدولية والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني.

من جانبه، أكد مدير مشاريع الحوكمة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن بكر الحياري، أن مركز وزارة التنمية الاجتماعية لإدارة الأزمات والطوارئ، ذو أهمية كبيرة ترتكز على التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمساعدة الأردن على الحد من مخاطر الكوارث وإدارة الأزمات في ضوء التأثيرات الاجتماعية والمناخية والاقتصادية المتزايدة.

وأضاف الحياري أن هذا المركز يضع المجتمع المحلي في مركز التنمية، مؤكدا أن البرنامج سيواصل التعاون مع الحكومة لتطوير هذا النهج لتعظيم تأثير جهود الصمود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

بدورها قدمت منى الرفوع، إيجازا عن آلية عمل المركز الذي يرتبط مع مديريات التنمية الاجتماعية ومراكز ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، والجمعيات الخيرية التابعة للوزارة، التي اعتمدها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، حيث يُمكن الوزارة من تزويد الجهات المختلفة بقاعدة بيانات متكاملة للفئات المستهدفة وأماكن وجودهم، في الظروف الاعتيادية وغير الاعتيادية.

كما أشارت الرفوع إلى أن جميع الوحدات الإدارية في الوزارة وصندوق المعونة الوطنية ودور الحماية من العنف سيتم ربطها بالمركز.

وحضر حفل الإطلاق مساعدو الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية، ومدراء المديريات ومستشارون ومسؤولون من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

--(بترا)

ح ظ/ن ح/ف ق

01/10/2023 17:45:15

