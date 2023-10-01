Sunday, 01 October 2023 11:38 GMT

ورشة حول تحديات المرأة العاملة بالقطاع الخاص في العارضة

10/1/2023 2:27:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

العارضة الأول من تشرين الأول (بترا)- نظمت جمعية رائدات الصبيحي الخيرية بالتعاون مع نادي شباب العارضة اليوم الأحد، جلسة حوارية، لمناقشة أبرز التحديات التي تعاني منها النساء العاملات في القطاع الخاص.
وقالت رئيسة الجمعية ابتسام المناصير إن الورشة تهدف إلى ترسيخ مفهوم العمل لدى السيدات في القطاع الخاص وتعريفهن بحقوقهن الوظيفية التي كفلها لهن قانون العمل والعمال وتعريفهن بالجانب القانوني الناظم لهذا القطاع، لرفع وعيهن لما لهذا الجانب من اثر إيجابي على عملهن و حياتهن.
واستعرضت الورشة بعض حالات الانتهاكات التي تقع على العاملة في ظل حاجتها الى العمل في قطاعات تتطلب عمالة نسائية، وطرق اتخاذ تدابير وإجراءات مناسبة لهن من قبل الجهات المعنية، كما جرى استعراض منصة الحماية الحكومية كآلية لتقديم الشكاوى بما في ذلك خطط المراقبة والمتابعة والخصوصية والسرية.
وشارك في الورشة عاملات في قطاع رياض الأطفال والمدارس الخاصة والمصانع .
--(بترا)
ون/م ف/ف ق
01/10/2023 17:29:55

MENAFN01102023000117011021ID1107172056

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث