ورشة حول تحديات المرأة العاملة بالقطاع الخاص في العارضة

MENAFN - Jordan News Agency)

العارضة الأول من تشرين الأول (بترا)- نظمت جمعية رائدات الصبيحي الخيرية بالتعاون مع نادي شباب العارضة اليوم الأحد، جلسة حوارية، لمناقشة أبرز التحديات التي تعاني منها النساء العاملات في القطاع الخاص.

وقالت رئيسة الجمعية ابتسام المناصير إن الورشة تهدف إلى ترسيخ مفهوم العمل لدى السيدات في القطاع الخاص وتعريفهن بحقوقهن الوظيفية التي كفلها لهن قانون العمل والعمال وتعريفهن بالجانب القانوني الناظم لهذا القطاع، لرفع وعيهن لما لهذا الجانب من اثر إيجابي على عملهن و حياتهن.

واستعرضت الورشة بعض حالات الانتهاكات التي تقع على العاملة في ظل حاجتها الى العمل في قطاعات تتطلب عمالة نسائية، وطرق اتخاذ تدابير وإجراءات مناسبة لهن من قبل الجهات المعنية، كما جرى استعراض منصة الحماية الحكومية كآلية لتقديم الشكاوى بما في ذلك خطط المراقبة والمتابعة والخصوصية والسرية.

وشارك في الورشة عاملات في قطاع رياض الأطفال والمدارس الخاصة والمصانع .

--(بترا)

ون/م ف/ف ق

01/10/2023 17:29:55