ورشة حول تحديات المرأة العاملة بالقطاع الخاص في العارضة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العارضة الأول من تشرين الأول (بترا)- نظمت جمعية رائدات الصبيحي الخيرية بالتعاون مع نادي شباب العارضة اليوم الأحد، جلسة حوارية، لمناقشة أبرز التحديات التي تعاني منها النساء العاملات في القطاع الخاص.
وقالت رئيسة الجمعية ابتسام المناصير إن الورشة تهدف إلى ترسيخ مفهوم العمل لدى السيدات في القطاع الخاص وتعريفهن بحقوقهن الوظيفية التي كفلها لهن قانون العمل والعمال وتعريفهن بالجانب القانوني الناظم لهذا القطاع، لرفع وعيهن لما لهذا الجانب من اثر إيجابي على عملهن و حياتهن.
واستعرضت الورشة بعض حالات الانتهاكات التي تقع على العاملة في ظل حاجتها الى العمل في قطاعات تتطلب عمالة نسائية، وطرق اتخاذ تدابير وإجراءات مناسبة لهن من قبل الجهات المعنية، كما جرى استعراض منصة الحماية الحكومية كآلية لتقديم الشكاوى بما في ذلك خطط المراقبة والمتابعة والخصوصية والسرية.
وشارك في الورشة عاملات في قطاع رياض الأطفال والمدارس الخاصة والمصانع .
--(بترا)
ون/م ف/ف ق
01/10/2023 17:29:55
MENAFN01102023000117011021ID1107172056
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