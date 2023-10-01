وثيقة تحارب إطلاق العيارات النارية في حوارة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد الأول من تشرين الأول (بترا)- وقع وجهاء وشيوخ عشائر وفاعليات شعبية ورياضية وشبابية في نادي شباب حوارة بمحافظة إربد، اليوم الأحد، على وثيقة عدم إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات.
وتحدث متصرف لواء المزار الشمالي عماد كنعان، حول خطورة إطلاق العيارات النارية وأثرها على أرواح الأبرياء إلى جانب تعريضها السلم المجتمعي للخطر علاوة على أبعادها الاقتصادية.
ودعا إلى عدم التوسط والتدخل لتكفيل مطلقي العيارات النارية وترك القوانين والإجراءات الإدارية تأخذ طريقها لتشكيل الرادع الحقيقي لمثل هذه الممارسات.
وقال رئيس النادي راتب الشطناوي، إن الوثيقة تدعو الى محاربة إطلاق العيارات النارية، وتعزيز الوعي بضرورة محاربة مثل هذه الأفعال والممارسات التي تزهق أرواح الأبرياء وتضر بالأمن والسلم المجتمعي.
--(بترا)
م.ق/م ف/ف ق
01/10/2023 17:21:28
MENAFN01102023000117011021ID1107172055
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