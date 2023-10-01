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وثيقة تحارب إطلاق العيارات النارية في حوارة

10/1/2023 2:27:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد الأول من تشرين الأول (بترا)- وقع وجهاء وشيوخ عشائر وفاعليات شعبية ورياضية وشبابية في نادي شباب حوارة بمحافظة إربد، اليوم الأحد، على وثيقة عدم إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات.
وتحدث متصرف لواء المزار الشمالي عماد كنعان، حول خطورة إطلاق العيارات النارية وأثرها على أرواح الأبرياء إلى جانب تعريضها السلم المجتمعي للخطر علاوة على أبعادها الاقتصادية.
ودعا إلى عدم التوسط والتدخل لتكفيل مطلقي العيارات النارية وترك القوانين والإجراءات الإدارية تأخذ طريقها لتشكيل الرادع الحقيقي لمثل هذه الممارسات.
وقال رئيس النادي راتب الشطناوي، إن الوثيقة تدعو الى محاربة إطلاق العيارات النارية، وتعزيز الوعي بضرورة محاربة مثل هذه الأفعال والممارسات التي تزهق أرواح الأبرياء وتضر بالأمن والسلم المجتمعي.
--(بترا)
م.ق/م ف/ف ق
01/10/2023 17:21:28

MENAFN01102023000117011021ID1107172055

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