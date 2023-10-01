الوطني لحقوق الإنسان يتسلم نسخا من الكتب المطورة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- سلم المركز الوطني لتطوير المناهج نسخاً من الكتب المدرسية المطورة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والمقرة من قبله ومن مجلس التربية والتعليم إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان.
وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إن هذا الإجراء يأتي في إطار المذكرة التفاهم الموقعة بين المركزين بهدف انسجام المحتوى التعليمي في الكتب المذكورة مع مفاهيم حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حقوق الإنسان الفردية والجماعية وواجباته، وسيادة القانون، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، وضمان استخدام لغة بسيطة وسهلة الفهم في تدريسها.
وأشار إلى أن النسخ التي جرى تسليمها تشمل كتب "العربية لغتي" للصفوف الأول، والرابع، والسابع، والعاشر، وكتب الدراسات الاجتماعية للصفوف الأول، والرابع، والسابع، وكتب التربية الوطنية والمدنية، والتاريخ، والجغرافيا للصف العاشر، إضافة إلى كتب التربية الإسلامية للصفوف الثالث، والسادس، والتاسع، والثاني عشر، وكتاب الدراسات الإسلامية للصف الثاني عشر للفرع الأدبي.
وأكد المركز الوطني لتطوير المناهج انه سيقوم بالأخذ بتوصيات ومقترحات الوطني لحقوق الإنسان.
--(بترا)
ع س/م ف/ف ق
01/10/2023 17:14:02
MENAFN01102023000117011021ID1107172054
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