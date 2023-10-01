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الوطني لحقوق الإنسان يتسلم نسخا من الكتب المطورة

10/1/2023 2:27:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- سلم المركز الوطني لتطوير المناهج نسخاً من الكتب المدرسية المطورة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والمقرة من قبله ومن مجلس التربية والتعليم إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان.
وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إن هذا الإجراء يأتي في إطار المذكرة التفاهم الموقعة بين المركزين بهدف انسجام المحتوى التعليمي في الكتب المذكورة مع مفاهيم حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حقوق الإنسان الفردية والجماعية وواجباته، وسيادة القانون، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، وضمان استخدام لغة بسيطة وسهلة الفهم في تدريسها.
وأشار إلى أن النسخ التي جرى تسليمها تشمل كتب "العربية لغتي" للصفوف الأول، والرابع، والسابع، والعاشر، وكتب الدراسات الاجتماعية للصفوف الأول، والرابع، والسابع، وكتب التربية الوطنية والمدنية، والتاريخ، والجغرافيا للصف العاشر، إضافة إلى كتب التربية الإسلامية للصفوف الثالث، والسادس، والتاسع، والثاني عشر، وكتاب الدراسات الإسلامية للصف الثاني عشر للفرع الأدبي.
وأكد المركز الوطني لتطوير المناهج انه سيقوم بالأخذ بتوصيات ومقترحات الوطني لحقوق الإنسان.
--(بترا)
ع س/م ف/ف ق
01/10/2023 17:14:02

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