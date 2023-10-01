الوطني للأمن السيبراني يطلق حملة تلميحة رقمية

الوطني للأمن السيبراني يطلق حملة تلميحة رقمية
التاريخ
10/1/2023 2:27:39 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول(بترا)- أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني، حملة تلميحة رقمية في نسختها الثانية تحت شعار "أمّن حالك".
وبحسب بيان للمركز اليوم الأحد، تأتي الحملة في إطار مشاريع المركز التوعوية خلال تشرين الأول الحالي، شهر التوعية بالأمن السيبراني.
وستتضمن هذه النسخة رسائل توعوية موجهة لجميع فئات المجتمع لرفع مستوى وعيهم بالأمن السيبراني وحمايتهم من التعرّض لمخاطر الأمن السيبراني.
--(بترا)
غ ح/ ن ح
01/10/2023 17:11:57
MENAFN01102023000117011021ID1107172053
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