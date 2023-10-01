الوطني للأمن السيبراني يطلق حملة تلميحة رقمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول(بترا)- أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني، حملة تلميحة رقمية في نسختها الثانية تحت شعار "أمّن حالك".

وبحسب بيان للمركز اليوم الأحد، تأتي الحملة في إطار مشاريع المركز التوعوية خلال تشرين الأول الحالي، شهر التوعية بالأمن السيبراني.

وستتضمن هذه النسخة رسائل توعوية موجهة لجميع فئات المجتمع لرفع مستوى وعيهم بالأمن السيبراني وحمايتهم من التعرّض لمخاطر الأمن السيبراني.

--(بترا)

غ ح/ ن ح

01/10/2023 17:11:57