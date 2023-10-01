الخرابشة يترأس وفدا للمشاركة بأعمال المجلس الوزاري العربي للكهرباء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، الوفد الأردني المشارك في أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، التي انطلقت اليوم الأحد في مقر جامعة الدول العربية برئاسة مصر.

وأكد الخرابشة، أهمية الربط الكهربائي العربي، وإنشاء سوق كهرباء عربية مشتركة، مثمنا دور السوق في تحقيق التكامل بين أنظمة الكهرباء في الوطن العربي والاستفادةُ من الطاقات الفائضة لديها وتعزيزُ الأمنِ الطاقوي العربي.

وبحسب بيان صحفي للوزارة، اليوم تأتي الدورة، التي حضر أعمالها مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وعدد من مندوبي الدول العربية، قبيل انطلاق فعاليات المنتدى العربي الخامس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بحضور الوزراء أعضاء المجلس الوزاري العربي للكهرباء، تحت عنوان "الابتكار في قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة".

وتناقش الدورة، أوجه التعاون العربي المشترك في مجال الطاقة والكهرباء، وعلى جدول أعمالها الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، الذي قضى المجلس الوزاري العربي للكهرباء، بقراره رقم 291 الصادر عن الدورة الرابعة عشرة في آذار 2022 بالدوحة، بعقد الدورة الاستثنائية وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتحديد موعد لعقد دورة استثنائية للمجلس لاستصدار قرار بالموافقة على الاتفاقيتين يعرض لاحقاً على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

--(بترا)

م ف/ ن ح/ف ق

01/10/2023 17:10:52