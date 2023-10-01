الخرابشة يترأس وفدا للمشاركة بأعمال المجلس الوزاري العربي للكهرباء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، الوفد الأردني المشارك في أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، التي انطلقت اليوم الأحد في مقر جامعة الدول العربية برئاسة مصر.
وأكد الخرابشة، أهمية الربط الكهربائي العربي، وإنشاء سوق كهرباء عربية مشتركة، مثمنا دور السوق في تحقيق التكامل بين أنظمة الكهرباء في الوطن العربي والاستفادةُ من الطاقات الفائضة لديها وتعزيزُ الأمنِ الطاقوي العربي.
وبحسب بيان صحفي للوزارة، اليوم تأتي الدورة، التي حضر أعمالها مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وعدد من مندوبي الدول العربية، قبيل انطلاق فعاليات المنتدى العربي الخامس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بحضور الوزراء أعضاء المجلس الوزاري العربي للكهرباء، تحت عنوان "الابتكار في قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة".
وتناقش الدورة، أوجه التعاون العربي المشترك في مجال الطاقة والكهرباء، وعلى جدول أعمالها الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، الذي قضى المجلس الوزاري العربي للكهرباء، بقراره رقم 291 الصادر عن الدورة الرابعة عشرة في آذار 2022 بالدوحة، بعقد الدورة الاستثنائية وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتحديد موعد لعقد دورة استثنائية للمجلس لاستصدار قرار بالموافقة على الاتفاقيتين يعرض لاحقاً على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
--(بترا)
م ف/ ن ح/ف ق
01/10/2023 17:10:52
MENAFN01102023000117011021ID1107172052
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