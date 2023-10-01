قرارات مجلس الوزراء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام المعاهد والمراكز في الجامعة الألمانيَّة الأردنيَّة لسنة 2023، ونظاماً معدِّلاً لنظام الموظَّفين في الجامعة الألمانيَّة الأردنيَّة لسنة 2023.

ويأتي إقرار نظام المعاهد والمراكز في الجامعة الألمانيَّة الأردنيَّة؛ لغايات إنشاء معاهد ومراكز في الجامعة، تهدف إلى تحقيق غايات علميَّة في مجالات البحث أو التَّدريب أو الاستشارات أو الخدمات أو برامج خاصَّة، في حين يأتي النِّظام المعدِّل لنظام الموظَّفين في الجامعة الألمانيَّة الأردنيَّة؛ لمراعاة ظروف الموظَّف عند حاجته لإجازة سنويَّة، وذلك بعدم احتساب أيَّام العُطل الرسميَّة من الإجازة السنويَّة إذا وقعت في أثنائها.

كما أقرَّ مجلس الوزراء الخطة التَّنفيذيَّة لاستراتيجيَّة الموارد البشريَّة في الخدمة المدنيَّة للأعوام 2023 -2027، المتعلِّقة بمكوِّن "الموارد البشريَّة" ضمن خارطة تحديث القطاع العام.

وتهدف الاستراتيجيَّة إلى تطوير منظومة استباقيَّة لتخطيط الموارد البشريَّة، وتطوير وتمكين رأس المال البشري، وإيجاد بيئة عمل محفِّزة وإيجابيَّة تعزِّز كفاءة موظَّفي الخدمة المدنيَّة وإنتاجيّتهم، وبناء ثقافة مؤسَّسيَّة قائمة على الالتزام والمساءلة ومحورها خدمة المواطن، وترسيخ ثقافة الابتكار وإدارة المعرفة وفق أفضل الممارسات العالميَّة.

كما تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة لإعداد وتمكين القيادات الحكوميَّة والتَّنفيذيَّة، وتسريع التحوُّل الرَّقمي في عمليَّات وخدمات رأس المال البشري في الخدمة المدنيَّة، وتطوير منظومة تشريعيَّة وتنظيميَّة تعزِّز حوكمة إدارة الموارد البشريَّة في الخدمة المدنيَّة.

وتتضمَّن الخطَّة مجموعة من المبادرات التي سيتمُّ تنفيذها لتحقيق الغايات أعلاه، وفق مدد زمنيَّة واضحة حدَّدتها الخطَّة التنفيذيَّة إلى جانب الجهات المكلَّفة بالمتابعة وتقديم الدَّعم، علماً بأنَّه تمَّ تشكيل لجنة توجيهيَّة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديَّة ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشَّريدة؛ لغايات الإشراف على تنفيذ هذه الخطَّة وتشكيل فرق العمل اللازمة لذلك.

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على استراتيجيَّة إدارة الإرث الأثري الأردني للأعوام 2023 – 2027؛ والتي تأتي انسجاماً مع الإجراءات التي تعكف الحكومة على تنفيذها ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي.

وتهدف الاستراتيجيَّة إلى الحفاظ على الموارد الأثريَّة، وتطبيق مبدأ الاستخدام المستدام، بما يتوافق مع الممارسات الفُضلى في إدارة الإرث الأثري والمتاحف، وتعظيم قيمة المصادر الأثريَّة والمردود الاقتصادي المتأتِّي منها، وتعزيز الوعي والدَّعم لأهميَّة الإرث الأثري والثَّقافة المتحفيَّة وقيمها.

كما تهدف إلى توفير بيئة قانونيَّة ومؤسَّسيَّة ممكِّنة لإدارة الإرث الأثري، وتوفير الموارد الماليَّة والبشريَّة والفنيَّة للاستفادة المُثلى من إرث الأردن الأثري، بالإضافة إلى رفع مستوى القطاع من خلال التَّنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وفق منظومة تشاركيَّة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 1431 شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.

كما قرَّر المجلس الموافقة على توصيات لجنة النَّظر في المطالبات العالقة بين المكلَّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيَّة، بتسوية (30) قضيَّة لمكلَّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقِّية عليهم مع أيِّ رسوم أو ضرائب أو نفقات، خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

--(بترا)

ع ق/م ف/ف ق

01/10/2023 17:18:57