المومني ينهي مشاركته في منافسات رمي الجلة بالألعاب الآسيوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- شارك لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، مصعب المومني، اليوم الأحد، في منافسات رمي الجلة بدورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية.

وحل "المومني" في المركز الـ 12 ضمن نهائي رمي الجلة، بعد رميه الجلة لمسافة وصلت إلى 15.67متر.

فيما أحرز الهندي، تور تاجندربال، الميدالية الذهبية، والسعودي محمد تولو بالميدالية الفضية وكانت الميدالية البرونزية من نصيب الصيني، لاي يانغ.

وسيشارك "المومني" يوم غد الأحد بمنافسات رمي القرص بدورة الألعاب الآسيوية.

--(بترا)

خ خ/ ن ح

01/10/2023 17:08:27