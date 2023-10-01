المومني ينهي مشاركته في منافسات رمي الجلة بالألعاب الآسيوية

المومني ينهي مشاركته في منافسات رمي الجلة بالألعاب الآسيوية
التاريخ
10/1/2023 2:27:37 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- شارك لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، مصعب المومني، اليوم الأحد، في منافسات رمي الجلة بدورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية.
وحل "المومني" في المركز الـ 12 ضمن نهائي رمي الجلة، بعد رميه الجلة لمسافة وصلت إلى 15.67متر.
فيما أحرز الهندي، تور تاجندربال، الميدالية الذهبية، والسعودي محمد تولو بالميدالية الفضية وكانت الميدالية البرونزية من نصيب الصيني، لاي يانغ.
وسيشارك "المومني" يوم غد الأحد بمنافسات رمي القرص بدورة الألعاب الآسيوية.
--(بترا)
خ خ/ ن ح
01/10/2023 17:08:27
MENAFN01102023000117011021ID1107172050
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