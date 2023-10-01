أبو السعود يتأهل إلى نهائي بطولة العالم للجمباز

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- تأهل لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، اليوم الأحد، إلى نهائي منافسات جهاز حصان المقابض ببطولة العالم للجمباز والمقامة في مدينة أنتويرب البلجيكية.
ونجح أبو السعود في التأهل إلى النهائي إلى جانب 7 لاعبين آخرين بعد أن سجل علامة بلغت 14.900 نقطة حيث حل في المركز الرابع من بين 140 لاعبا مُشاركا على جهاز حصان المقابض.
وسيخوض أبو السعود النهائي يوم 7 تشرين الأول الحالي علماً أن لاعبا واحدا من منافسات جهاز حصان المقابض سيتأهل إلى أولمبياد باريس المقبلة.
يشار إلى أن اللاعب أبو السعود حامل فضية بطولة العالم في النسخة الماضية والتي جرت بمدينة ليفربول البريطانية العام الماضي وأصبح حينها أول لاعب عربي يُحرز ميدالية في تاريخ بطولات العالم للجمباز.
--(بترا)
خ خ/ف ق
01/10/2023 17:07:51
MENAFN01102023000117011021ID1107172049
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