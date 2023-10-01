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أبو السعود يتأهل إلى نهائي بطولة العالم للجمباز

10/1/2023 2:27:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- تأهل لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، اليوم الأحد، إلى نهائي منافسات جهاز حصان المقابض ببطولة العالم للجمباز والمقامة في مدينة أنتويرب البلجيكية.
ونجح أبو السعود في التأهل إلى النهائي إلى جانب 7 لاعبين آخرين بعد أن سجل علامة بلغت 14.900 نقطة حيث حل في المركز الرابع من بين 140 لاعبا مُشاركا على جهاز حصان المقابض.
وسيخوض أبو السعود النهائي يوم 7 تشرين الأول الحالي علماً أن لاعبا واحدا من منافسات جهاز حصان المقابض سيتأهل إلى أولمبياد باريس المقبلة.
يشار إلى أن اللاعب أبو السعود حامل فضية بطولة العالم في النسخة الماضية والتي جرت بمدينة ليفربول البريطانية العام الماضي وأصبح حينها أول لاعب عربي يُحرز ميدالية في تاريخ بطولات العالم للجمباز.
--(بترا)
خ خ/ف ق
01/10/2023 17:07:51

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