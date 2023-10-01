مهرجان مؤسسة ولي العهد للمعرفة يواصل جولته في أنحاء المملكة ويستقبل 1645 زائر في الكرك

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك الأول من تشرين الأول (بترا)- يستكمل مهرجان مؤسسة ولي العهد للمعرفةـ جولته في جميع أنحاء المملكة،إذ استقبل 1645 زائرا من العائلات والشركاء الذين قضوا بصحبة أطفالهم وقتًا مميزًا حافلًا بالمعرفة والمتعة من خلال فعاليات وأنشطة تفاعلية عقدت على مدار ثلاثة أيام في مركز الأمير الحسن الثقافي في المرج.

وتضمن المهرجان أنشطة وورشات تفاعلية وعروضا علمية استهدفت الفئات العمرية من 1 إلى 12 عامًا، وشملت عددًا من المجالات مثل الفنون، والعلوم، والتحديات الحركيةـ والألعاب التعليمية التفاعلية وغيرها مع أنشطة مخصصة للصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و5 أعوام.

وأعربت نائب المدير التنفيذي، مديرة إدارة البرامج في مؤسسة ولي العهد، نجود سرحان، عن سعادتها بإسدال الستار على المحطة الرابعة ضمن الجولة الوطنية لمهرجان المعرفة الذي سيجوب محافظات المملكة.

وقالت :"وصولنا لأعداد متزايدة من العائلات في جميع محافظات المملكة يغمرنا بالفخر والرغبة في تحقيق المزيد خصوصًا عندما نرى الأثر الذي تتركه هذه الأنشطة والفعاليات في نفوس أطفالنا إذ تحفز لديهم الرغبة في التعلم وتغرس في داخلهم بذرة ستنمو كي تصبح دافعًا وشعلة ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم في المستقبل الأمر الذي يصب في جوهر رسالتنا في مؤسسة ولي العهد".

وأضافت سرحان " شراكتنا مع متحف الأطفال أثمرت عن محتوى تفاعلي شيق يمكن الأطفال وذويهم من أن يحظوا بتجربة تعليمية لا تشبه أية تجربة أخرى، ونطمح لتعزيز شراكتنا خلال الفترة المقبلة".

وشملت أنشطة المهرجان تسليط الضوء على بعض المفاهيم العلمية والحياتية مثل عمل الآلات وبناء المجسمات والمدن، بالإضافة إلى تحفيز الخيال والفضول من خلال نشاط الصناديق الراقصة وصناعة مدافع الدخان فضلًا عن العرض العلمي "غاز، سائل، صلب" الذي حظي بتفاعل الأطفال مع شخصية السيد واي الذي يطرح المفاهيم العلمية بصورة غير تقليدية ومرتبطة بحياتنا اليومية.

يشار أن محتوى المهرجان مقدم من مؤسسة ولي العهد، بتنفيذ من متحف الأطفال الأردن، ومن المفترض أن تجوب الأنشطة المندرجة فيه محافظات الملكة خلال الفترة المقبلة، إذ ستعقد سلسلة من المهرجانات والعروض العلمية في الزرقاء خلال تشرين الأول الحالي، ومن ثم العقبة وإربد وجرش ومعان والطفيلة وعجلون والبلقاء خلال الفترة المقبلة وحتى كانون الثاني من العام المقبل.

--(بترا)

ن ح/ف ق

01/10/2023 17:07:00