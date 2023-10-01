مهرجان مؤسسة ولي العهد للمعرفة يواصل جولته في أنحاء المملكة ويستقبل 1645 زائر في الكرك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك الأول من تشرين الأول (بترا)- يستكمل مهرجان مؤسسة ولي العهد للمعرفةـ جولته في جميع أنحاء المملكة،إذ استقبل 1645 زائرا من العائلات والشركاء الذين قضوا بصحبة أطفالهم وقتًا مميزًا حافلًا بالمعرفة والمتعة من خلال فعاليات وأنشطة تفاعلية عقدت على مدار ثلاثة أيام في مركز الأمير الحسن الثقافي في المرج.
وتضمن المهرجان أنشطة وورشات تفاعلية وعروضا علمية استهدفت الفئات العمرية من 1 إلى 12 عامًا، وشملت عددًا من المجالات مثل الفنون، والعلوم، والتحديات الحركيةـ والألعاب التعليمية التفاعلية وغيرها مع أنشطة مخصصة للصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و5 أعوام.
وأعربت نائب المدير التنفيذي، مديرة إدارة البرامج في مؤسسة ولي العهد، نجود سرحان، عن سعادتها بإسدال الستار على المحطة الرابعة ضمن الجولة الوطنية لمهرجان المعرفة الذي سيجوب محافظات المملكة.
وقالت :"وصولنا لأعداد متزايدة من العائلات في جميع محافظات المملكة يغمرنا بالفخر والرغبة في تحقيق المزيد خصوصًا عندما نرى الأثر الذي تتركه هذه الأنشطة والفعاليات في نفوس أطفالنا إذ تحفز لديهم الرغبة في التعلم وتغرس في داخلهم بذرة ستنمو كي تصبح دافعًا وشعلة ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم في المستقبل الأمر الذي يصب في جوهر رسالتنا في مؤسسة ولي العهد".
وأضافت سرحان " شراكتنا مع متحف الأطفال أثمرت عن محتوى تفاعلي شيق يمكن الأطفال وذويهم من أن يحظوا بتجربة تعليمية لا تشبه أية تجربة أخرى، ونطمح لتعزيز شراكتنا خلال الفترة المقبلة".
وشملت أنشطة المهرجان تسليط الضوء على بعض المفاهيم العلمية والحياتية مثل عمل الآلات وبناء المجسمات والمدن، بالإضافة إلى تحفيز الخيال والفضول من خلال نشاط الصناديق الراقصة وصناعة مدافع الدخان فضلًا عن العرض العلمي "غاز، سائل، صلب" الذي حظي بتفاعل الأطفال مع شخصية السيد واي الذي يطرح المفاهيم العلمية بصورة غير تقليدية ومرتبطة بحياتنا اليومية.
يشار أن محتوى المهرجان مقدم من مؤسسة ولي العهد، بتنفيذ من متحف الأطفال الأردن، ومن المفترض أن تجوب الأنشطة المندرجة فيه محافظات الملكة خلال الفترة المقبلة، إذ ستعقد سلسلة من المهرجانات والعروض العلمية في الزرقاء خلال تشرين الأول الحالي، ومن ثم العقبة وإربد وجرش ومعان والطفيلة وعجلون والبلقاء خلال الفترة المقبلة وحتى كانون الثاني من العام المقبل.
--(بترا)
ن ح/ف ق
01/10/2023 17:07:00
MENAFN01102023000117011021ID1107172048
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