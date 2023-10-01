الصداقة الأردنية اليونانية في الأعيان تلتقي السفيرة اليونانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان الأول من تشرين الأول (بترا)- بحثت لجنة الصداقة الأردنية اليونانية في مجلس الأعيان، برئاسة العين محمد خير العبابنة، خلال لقائها اليوم الأحد السفيرة اليونانية لدى المملكة اليفثريا جالا ثياناكى، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وقال العين عبابنة إن العلاقات الأردنية اليونانية تاريخية وتشهد تطوراً مستمراً بفضل الزيارات واللقاءات المتبادلة بين البلدين الصديقين، داعيًا إلى تعزيز العلاقات واستثمارها في مختلف المجالات سيما البرلمانية والاستثمارية والثقافية.

وأشار إلى حرص جلالة الملك عبدالله الثاني حيال تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن واليونان، وزيادة فرص وجذب الاستثمارات إلى المملكة وخصوصًا في مجالات الطاقة والزراعة والتجارة، إلى جانب تعزيز التبادل الثقافي.

وأضاف عبابنة أن الأردن يتحمل أعباءً كبيرة جراء استضافته للاجئين ويقوم بدور كبير في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتداعياتها على المنطقة والعالم، ما يستوجب تضافر الجهود الدولية لدعم المملكة لتقديم المساعدة للاجئين لحين استقرار الأوضاع في المنطقة وعودتهم إلى بلدانهم.

وأكد أحقية الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأن القضية الفلسطينية هي قضية الأردن المركزية، مثمناً مواقف اليونان تجاه القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

بدورها، أكدت السفيرة اليونانية عمق العلاقة الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين، والمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والبناء عليها في مختلف المجالات والأصعدة، مبينة أهمية التنسيق حول أبرز المستجدات الإقليمية ومساعي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشارت إلى وجود العديد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الرامية إلى توسيع التعاون بين عمّان وأثينا في مجالات الاستثمار والطاقة والسياحة، مؤكدة سعي بلادها لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وبذل جميع الجهود من قبل المعنيين بما يخدم تطلعات قيادة البلدين والشعبين الصديقين.

وأضافت السفيرة أن بلادها تدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف والمحافظة على الوضع التاريخي لمدينة القدس وعدم تغيير معالمها، وتدعم حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبهم، أكد الأعيان، مفلح الرحيمي، الدكتورة علياء بوران، الدكتور مصطفى الحمارنة، الدكتور جورج حزبون، خير الدين هاكوز، المهندس خالد رمضان، الدكتور إبراهيم الطراونة، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مجالات السياحة والاستثمار والتبادل الثقافي وزيادة حجم التبادل التجاري.

--(بترا)

م ش/م ف/ف ق

01/10/2023 16:45:38