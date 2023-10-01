المستقلة للانتخاب والشؤون السياسية تبحثان التعاون المُشترك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان الأول من تشرين الأول (بترا)- بحث رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، خلال لقائه اليوم الأحد بمقر الهيئة، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثة الخريشا، سبل التعاون المشترك الرامي إلى تمكين جميع فئات المجتمع بالعمل السياسي وخصوصا الشباب.
وقال المعايطة، إننا أمام مرحلة جديدة من العمل السياسي تتطلب أعلى درجات التعاون بين جميع المؤسسات ذات العلاقة تحقيقا لرؤية الدولة، في التحديث السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وفقًا للتعديلات الدستورية الأخيرة والقوانين الناظمة للحياة السياسية.
بدوره، قال الخريشا إن الوزارة حريصة على التعاون والتنسيق مع الهيئة كل ضمن صلاحياته واختصاصاته، من خلال وضع خطط وبرامج مدروسة تسهم في تعزيز التوعية السياسية لدى المواطنين وبالتالي تطوير العمل السياسي.
--(بترا)
م ش/م ف/ف ق
01/10/2023 16:43:02
MENAFN01102023000117011021ID1107172046
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