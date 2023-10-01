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المستقلة للانتخاب والشؤون السياسية تبحثان التعاون المُشترك

10/1/2023 2:27:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان الأول من تشرين الأول (بترا)- بحث رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، خلال لقائه اليوم الأحد بمقر الهيئة، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثة الخريشا، سبل التعاون المشترك الرامي إلى تمكين جميع فئات المجتمع بالعمل السياسي وخصوصا الشباب.
وقال المعايطة، إننا أمام مرحلة جديدة من العمل السياسي تتطلب أعلى درجات التعاون بين جميع المؤسسات ذات العلاقة تحقيقا لرؤية الدولة، في التحديث السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وفقًا للتعديلات الدستورية الأخيرة والقوانين الناظمة للحياة السياسية.
بدوره، قال الخريشا إن الوزارة حريصة على التعاون والتنسيق مع الهيئة كل ضمن صلاحياته واختصاصاته، من خلال وضع خطط وبرامج مدروسة تسهم في تعزيز التوعية السياسية لدى المواطنين وبالتالي تطوير العمل السياسي.
--(بترا)
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01/10/2023 16:43:02

MENAFN01102023000117011021ID1107172046

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