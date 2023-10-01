إطلاق حملة بيئية توعوية غرب إربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد الأول من تشرين الأول(بترا) محمد قديسات- أطلقت بلدية غرب إربد، اليوم الأحد، حملة توعوية بيئية شاملة في مناطقها كافة.

وتهدف الحملة التي أطلقها محافظ اربد رضوان العتوم من مدرسة سوم الثانوية الشاملة للبنات إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة على النظافة ونشر سلوكات وممارسات صحيحة لاستدامة البيئة والمحافظة عليها من التلوث.

وقال العتوم إن الحفاظ على البيئة لم يعد ترفا، بل هو ضرورة صحية وجمالية وتنموية لأن البيئة النظيفة تشجع على العمل والإنجاز، مشيرا إلى الاهتمام والحرص الملكي على استدامة البيئة وتخضيرها وحمايتها لتبقى حاضنة للتنمية.

بدوره قال رئيس بلدية غرب اربد جمال البطاينة، إن الحملة التي تستمر شهرين تتزامن مع قرب مباشرة محكمة غرب اربد لعملها والنظر في المخالفات البيئية، وتسعى إلى ترسيخ أهمية المحافظة على البيئة لدى طلبة المدارس، وتعزيز المشاركة المجتمعية للمحافظة على المظهر الجمالي العام لمنطقة غرب إربد.

وأكد البطاينة أهمية تعزيز الشراكة مع المؤسسات التربوية والدينية والصحية والبيئية والأجهزة ذات العلاقة لتشخيص المشاكل التي تمس حياة المواطن وإحداث تغيير إيجابي في السلوك المجتمعي ورفع مستوى الوعي بأهمية النظافة.

من جهته، قال مدير التربية والتعليم لقصبة اربد الدكتور حمزة انجادات، إن البيئة النظيفة من أبرز ركائز التميز العلمي والتربوي، مشيرا الى إطلاق مبادرات على مستوى وزارة التربية تعزز مفهوم الوعي البيئي.

من جانبه، دعا مدير أوقاف اربد الأولى الدكتور عمر الحموري، الخطباء والأئمة إلى أن يتناولوا في خطبهم ودروسهم أهمية المحافظة على البيئة، وأثرها على صحة الإنسان، والحث على الممارسات البيئية الإيجابية.

وتطرق مدير مدير صحة محافظة اربد الدكتور شادي بني هاني، إلى القانون الإطاري لرمي النفايات والمخلفات البيئية، مؤكدا أن سلامة البيئة تنعكس على صحة الإنسان وسلامته وتقيه من أخطار الأوبئة، ما يجعل المحافظة على البيئة مطلبا وطنيا ومسؤولية مشتركة للجميع.

وعرض رئيس فرع غرب اربد في الإدارة الملكية لحماية البيئة، النقيب عبدالله خزاعلة لدور الإدارة بالتشارك مع كافة الجهات للحفاظ على البيئة وديمومتها، لافتا إلى أهمية التركيز على الجانب التوعوي في هذا المجال.

وكانت مدير مدرسة سوم الثانوية الشاملة عفاف المعابرة، أشارت إلى أهمية المبادرة في تعزيز الوعي البيئي داخل المدارس وخارجها بما ينعكس على إيجاد بيئة نظيفة في المجتمعات المحلية.

وجرى تشكيل لجان متابعة من البلدية والتربية والإدارة الملكية لحماية البيئة والأوقاف والصحة والمجتمعات المحلية لمتابعة تنفيذ أعمال الحملة.

--(بترا)

م ق/ن ح/ف ق

م.ق/ ن ح

01/10/2023 16:41:12