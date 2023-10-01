إطلاق حملة بيئية توعوية غرب إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد الأول من تشرين الأول(بترا) محمد قديسات- أطلقت بلدية غرب إربد، اليوم الأحد، حملة توعوية بيئية شاملة في مناطقها كافة.
وتهدف الحملة التي أطلقها محافظ اربد رضوان العتوم من مدرسة سوم الثانوية الشاملة للبنات إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة على النظافة ونشر سلوكات وممارسات صحيحة لاستدامة البيئة والمحافظة عليها من التلوث.
وقال العتوم إن الحفاظ على البيئة لم يعد ترفا، بل هو ضرورة صحية وجمالية وتنموية لأن البيئة النظيفة تشجع على العمل والإنجاز، مشيرا إلى الاهتمام والحرص الملكي على استدامة البيئة وتخضيرها وحمايتها لتبقى حاضنة للتنمية.
بدوره قال رئيس بلدية غرب اربد جمال البطاينة، إن الحملة التي تستمر شهرين تتزامن مع قرب مباشرة محكمة غرب اربد لعملها والنظر في المخالفات البيئية، وتسعى إلى ترسيخ أهمية المحافظة على البيئة لدى طلبة المدارس، وتعزيز المشاركة المجتمعية للمحافظة على المظهر الجمالي العام لمنطقة غرب إربد.
وأكد البطاينة أهمية تعزيز الشراكة مع المؤسسات التربوية والدينية والصحية والبيئية والأجهزة ذات العلاقة لتشخيص المشاكل التي تمس حياة المواطن وإحداث تغيير إيجابي في السلوك المجتمعي ورفع مستوى الوعي بأهمية النظافة.
من جهته، قال مدير التربية والتعليم لقصبة اربد الدكتور حمزة انجادات، إن البيئة النظيفة من أبرز ركائز التميز العلمي والتربوي، مشيرا الى إطلاق مبادرات على مستوى وزارة التربية تعزز مفهوم الوعي البيئي.
من جانبه، دعا مدير أوقاف اربد الأولى الدكتور عمر الحموري، الخطباء والأئمة إلى أن يتناولوا في خطبهم ودروسهم أهمية المحافظة على البيئة، وأثرها على صحة الإنسان، والحث على الممارسات البيئية الإيجابية.
وتطرق مدير مدير صحة محافظة اربد الدكتور شادي بني هاني، إلى القانون الإطاري لرمي النفايات والمخلفات البيئية، مؤكدا أن سلامة البيئة تنعكس على صحة الإنسان وسلامته وتقيه من أخطار الأوبئة، ما يجعل المحافظة على البيئة مطلبا وطنيا ومسؤولية مشتركة للجميع.
وعرض رئيس فرع غرب اربد في الإدارة الملكية لحماية البيئة، النقيب عبدالله خزاعلة لدور الإدارة بالتشارك مع كافة الجهات للحفاظ على البيئة وديمومتها، لافتا إلى أهمية التركيز على الجانب التوعوي في هذا المجال.
وكانت مدير مدرسة سوم الثانوية الشاملة عفاف المعابرة، أشارت إلى أهمية المبادرة في تعزيز الوعي البيئي داخل المدارس وخارجها بما ينعكس على إيجاد بيئة نظيفة في المجتمعات المحلية.
وجرى تشكيل لجان متابعة من البلدية والتربية والإدارة الملكية لحماية البيئة والأوقاف والصحة والمجتمعات المحلية لمتابعة تنفيذ أعمال الحملة.
--(بترا)
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م.ق/ ن ح
01/10/2023 16:41:12
MENAFN01102023000117011021ID1107172045
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