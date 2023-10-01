الزراعة والمياه النيابية تطلع على آخر مستجدات مشروع الناقل الوطني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- أطلعت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد العلاقمة، على آخر مستجدات مشروع الناقل الوطني.
وشدد العلاقمة، بحضور الأمين العام لوزارة المياه، جهاد المحاميد، على أهمية المشروع باعتباره مشروعاً وطنياً يسهم في توفير المياه بشكل مستمر لجميع محافظات المملكة، خاصة بعد التراجع الكبير في حصة المواطن من المياه خلال الفترة الأخيرة.
وطالب بضرورة لتوفير احتياجات المشروع خاصة المالية، لضمان سرعه البدء به ليلمس المواطن جدية الحكومة في توفير مصادر جديدة للمياه والتغلب على نقصها في العديد من المناطق.
وأكد أن هذا المشروع وطني بامتياز، وعلى مستوى عال من الأهمية باعتباره نموذجا من المشاريع الريادية والضخمة على مستوى المنطقة.
من جانبه قال المحاميد، إن المشروع يأتي بسبب الوضع المائي في الأردن والفجوة الكبيرة بين المتاح والمطلوب من حاجات المواطنين، ما ترتبه بسببه تحديات كبيرة على وزارة المياه.
وأشار إلى أن فكرة مشروع الناقل الوطني جاءت منذ عام 2020 لتحلية مياه خليج العقبة للحصول على كميات مياه ثابته ونوعية واستدامه والعمل على ضخها لمناطق المملكة كافة، بيد أن التأجيل صاحب إطلاق المشروع بسبب الشركات والائتلافات التي أبدت اهتمامها في تنفيذه لدراسته من جوانبه كافة .
وقال إنه من المتوقع بدء إحالة عطاءات المشروع خلال كانون الأول المقبل، مشيرا إلى اعتماد 5 ائتلافات عالمية من أصل 14 شركة تقدمت لتنفيذ المشروع، متوقعا تشغيل المشروع في العام 2029.
وعن تمويل المشروع، أشار إلى توفير 2.7 مليار من أصل 3 مليارات دولار هي القيمة الإجمالية المتوقعة للمشروع.
وبين أن حجم التمويل والمنح الخارجية المتوقعة للمشروع وصلت الى 470 مليون دولار مقدمة من الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وهولندا واليابان وهي على شكل تعهدات من تلك الدول، إضافة إلى التقدم لقروض تنموية من جهات تمويلية، ودعم حكومي على مدار 5 سنوات بواقع 50 مليون دينار سنوياً.
وقدم رئيس متابعة المعلومات لمشروع الناقل الوطني محمد وريكات، خلال الاجتماع عرضا تقديميا عن مراحل المشروع وعناصره، والمعيقات التي قد تواجه تنفيذه وطرق التغلب عليها.
من جانبهم، أكد النواب: موسى أبو هنطش، وجميل العشوش، وأيوب خميس، ومحمد جرادات، وعودة النوايشة، أهمية الإسراع في وضع حجر الأساس للمشروع أهميته الكبيرة في الأمن المائي للأردن .
--( بترا)
ع س/ن ح/ف ق
01/10/2023 16:25:48
MENAFN01102023000117011021ID1107172043
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