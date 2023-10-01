الزراعة والمياه النيابية تطلع على آخر مستجدات مشروع الناقل الوطني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- أطلعت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد العلاقمة، على آخر مستجدات مشروع الناقل الوطني.

وشدد العلاقمة، بحضور الأمين العام لوزارة المياه، جهاد المحاميد، على أهمية المشروع باعتباره مشروعاً وطنياً يسهم في توفير المياه بشكل مستمر لجميع محافظات المملكة، خاصة بعد التراجع الكبير في حصة المواطن من المياه خلال الفترة الأخيرة.

وطالب بضرورة لتوفير احتياجات المشروع خاصة المالية، لضمان سرعه البدء به ليلمس المواطن جدية الحكومة في توفير مصادر جديدة للمياه والتغلب على نقصها في العديد من المناطق.

وأكد أن هذا المشروع وطني بامتياز، وعلى مستوى عال من الأهمية باعتباره نموذجا من المشاريع الريادية والضخمة على مستوى المنطقة.

من جانبه قال المحاميد، إن المشروع يأتي بسبب الوضع المائي في الأردن والفجوة الكبيرة بين المتاح والمطلوب من حاجات المواطنين، ما ترتبه بسببه تحديات كبيرة على وزارة المياه.

وأشار إلى أن فكرة مشروع الناقل الوطني جاءت منذ عام 2020 لتحلية مياه خليج العقبة للحصول على كميات مياه ثابته ونوعية واستدامه والعمل على ضخها لمناطق المملكة كافة، بيد أن التأجيل صاحب إطلاق المشروع بسبب الشركات والائتلافات التي أبدت اهتمامها في تنفيذه لدراسته من جوانبه كافة .

وقال إنه من المتوقع بدء إحالة عطاءات المشروع خلال كانون الأول المقبل، مشيرا إلى اعتماد 5 ائتلافات عالمية من أصل 14 شركة تقدمت لتنفيذ المشروع، متوقعا تشغيل المشروع في العام 2029.

وعن تمويل المشروع، أشار إلى توفير 2.7 مليار من أصل 3 مليارات دولار هي القيمة الإجمالية المتوقعة للمشروع.

وبين أن حجم التمويل والمنح الخارجية المتوقعة للمشروع وصلت الى 470 مليون دولار مقدمة من الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وهولندا واليابان وهي على شكل تعهدات من تلك الدول، إضافة إلى التقدم لقروض تنموية من جهات تمويلية، ودعم حكومي على مدار 5 سنوات بواقع 50 مليون دينار سنوياً.

وقدم رئيس متابعة المعلومات لمشروع الناقل الوطني محمد وريكات، خلال الاجتماع عرضا تقديميا عن مراحل المشروع وعناصره، والمعيقات التي قد تواجه تنفيذه وطرق التغلب عليها.

من جانبهم، أكد النواب: موسى أبو هنطش، وجميل العشوش، وأيوب خميس، ومحمد جرادات، وعودة النوايشة، أهمية الإسراع في وضع حجر الأساس للمشروع أهميته الكبيرة في الأمن المائي للأردن .

--( بترا)

ع س/ن ح/ف ق

01/10/2023 16:25:48