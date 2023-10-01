حملة وطنية لتوعية المواطنين بشراء زيت الزيتون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)-أطلق أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، اليوم الأحد، الحملة الوطنية لتوعية المواطنين بشراء زيت الزيتون البكر من المصادر الموثوقة تحت شعار (افحص زيت الزيتون و تأكد انه مضمون).

وتأتي هذه الحملة لتوعية المواطنين الراغبين بشراء احتياجاتهم من مادة زيت الزيتون من خلال المصادر الموثوقة والمضمونة والتي بالعادة يكون الزيتون المعروض لديها خاضعا للفحوصات المطلوبة وذي جودة عالية.

وتعمل الوزارة على تنفيذ هذه الحملة بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والمواصفات والمقاييس ، ومديرية الأمن العام/ وحدة الجرائم الإلكترونية، والجمارك العامة، ومكافحة التهريب، والجمعية العلمية الملكية ، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، والنقابة العامة لأصحاب المعاصر و منتجي الزيتون الأردنية ، والجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون ،والجمعية الأردنية للتقييم الحسي للأغذية وجمعية زيت الزيتون النسائية.

وبين الحياري ان اهم أهداف الحملة توجيه المستهلكين لشراء زيت الزيتون عالي الجودة من المصادر الموثوقة والتي بالعادة تضمن حق المستهلك في الحصول على زيت عالي الجودة يستحق السعر المدفوع لأجله.

ودعا المستهلك إلى عدم الشراء عن طريق الإعلانات المضللة و التي لا يعرف مصدرها، أو من أماكن غير معروفة، وأن يكون الشراء بالسعر الذي يتوافق مع سعر السوق ويفضل شراء الزيت المعبأ في عبوات من الصفائح المعدنية المطلية او العبوات الزجاجية قاتمة اللون.

--(بترا)

ر ح/ف ق

01/10/2023 16:06:35