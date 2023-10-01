بنك الاتحاد واليونيسف يجددان شراكتهما لتمكين القادة الشباب في مجال التغيّر المناخي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- جدّدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) شركاتها مع بنك الاتحاد، للعام الثاني على التوالي، لمواصلة جهودهما في تمكّين الشباب من المشاركة في التصدّي للتغيّر المناخي في مجتمعاتهم من خلال منصات وطنية وعالمية.
وقالت اليونيسف، في بيان صادر عنها اليوم، إنه من خلال هذه الشراكة سيتم تزويد أكثر من 1500 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 10- 24 عاماً، ومن جميع المحافظات الأردنية، بالمعرفة والأدوات والمهارات التي يحتاجونها للمشاركة بمجال التصدّي للتغيّر المناخي.
ووفقا للبيان، سيتلقّى العديد من قادة وأبطال التغيّر المناخي اليافعين، التدريب والدعم اللازمين لتطوير حلول يقودها الشباب لأزمة التغيّر المناخي، علاوة على المشاركة في الدفاع والترويج للإجراءات المناخية خلال اللحظات الحاسمة لتشكيل السياسات وصنع القرار على المستويين الوطني والعالمي.
وفي هذا الصدد، قالت الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد، ناديا السعيد: "إن تمكين الشباب ليصبحوا قادة للمناخ هو وعد لمستقبل مشرق، ونحن فخورون بتجديد التزامنا مع اليونيسف، والعمل جنبًا إلى جنب لتزويد شباب الأردن بالمعرفة والأدوات التي يحتاجونها ليصبحوا دافعا للتغيير الإيجابي في مواجهة تحديات التغيّر المناخي."
ومن جانبه، قال ممثل اليونيسف في الأردن، فيليب دوامل: "يُعدّ القطاع الخاص شريكا لا غنى عنه لليونيسف لدعم الابتكار الذي يقوده الشباب وتعزيز التقدّم في مجال أزمة التغير المناخي، ونحن مسرورون بتجديد شراكتنا مع بنك الاتحاد لمنح الشباب في الأردن المهارات والفرص التي يحتاجونها لقيادة التصدي للتغيّر المناخي من أجل مستقبل أكثر استدامة".
وأشار البيان إلى أنه بفضل دعم بنك الاتحاد، فإن اليونيسف تضمن أيضاً أن يتم إيصال أصوات الشباب في الأردن من خلال مشاركتهم في مؤتمر الأمم المتحدة للشباب المحلي للتغيّر المناخي (LCOY) الذي سينعقد في عمان من 2-5 تشرين الأول، وكجزء من وفد الأردن المشارك في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) الذي سيُعقد في دبي شهر تشرين الثاني المُقبل (على مدار أسبوعين من 30 تشرين الثاني وحتى 12 كانون الأول القادم).
-- (بترا)
وز/ف ق
01/10/2023 15:54:00
MENAFN01102023000117011021ID1107172039
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