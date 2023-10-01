بنك الاتحاد واليونيسف يجددان شراكتهما لتمكين القادة الشباب في مجال التغيّر المناخي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- جدّدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) شركاتها مع بنك الاتحاد، للعام الثاني على التوالي، لمواصلة جهودهما في تمكّين الشباب من المشاركة في التصدّي للتغيّر المناخي في مجتمعاتهم من خلال منصات وطنية وعالمية.

وقالت اليونيسف، في بيان صادر عنها اليوم، إنه من خلال هذه الشراكة سيتم تزويد أكثر من 1500 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 10- 24 عاماً، ومن جميع المحافظات الأردنية، بالمعرفة والأدوات والمهارات التي يحتاجونها للمشاركة بمجال التصدّي للتغيّر المناخي.

ووفقا للبيان، سيتلقّى العديد من قادة وأبطال التغيّر المناخي اليافعين، التدريب والدعم اللازمين لتطوير حلول يقودها الشباب لأزمة التغيّر المناخي، علاوة على المشاركة في الدفاع والترويج للإجراءات المناخية خلال اللحظات الحاسمة لتشكيل السياسات وصنع القرار على المستويين الوطني والعالمي.

وفي هذا الصدد، قالت الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد، ناديا السعيد: "إن تمكين الشباب ليصبحوا قادة للمناخ هو وعد لمستقبل مشرق، ونحن فخورون بتجديد التزامنا مع اليونيسف، والعمل جنبًا إلى جنب لتزويد شباب الأردن بالمعرفة والأدوات التي يحتاجونها ليصبحوا دافعا للتغيير الإيجابي في مواجهة تحديات التغيّر المناخي."

ومن جانبه، قال ممثل اليونيسف في الأردن، فيليب دوامل: "يُعدّ القطاع الخاص شريكا لا غنى عنه لليونيسف لدعم الابتكار الذي يقوده الشباب وتعزيز التقدّم في مجال أزمة التغير المناخي، ونحن مسرورون بتجديد شراكتنا مع بنك الاتحاد لمنح الشباب في الأردن المهارات والفرص التي يحتاجونها لقيادة التصدي للتغيّر المناخي من أجل مستقبل أكثر استدامة".

وأشار البيان إلى أنه بفضل دعم بنك الاتحاد، فإن اليونيسف تضمن أيضاً أن يتم إيصال أصوات الشباب في الأردن من خلال مشاركتهم في مؤتمر الأمم المتحدة للشباب المحلي للتغيّر المناخي (LCOY) الذي سينعقد في عمان من 2-5 تشرين الأول، وكجزء من وفد الأردن المشارك في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) الذي سيُعقد في دبي شهر تشرين الثاني المُقبل (على مدار أسبوعين من 30 تشرين الثاني وحتى 12 كانون الأول القادم).

-- (بترا)

وز/ف ق

01/10/2023 15:54:00