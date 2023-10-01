المنتخب العسكري للتايكواندو يشارك في البطولة العربية بالسعودية

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- غادر وفد المنتخب العسكري للتايكواندو عمان اليوم متوجها إلى السعودية، للمشاركة بالبطولة العربية العسكرية التاسعة التي تقام في مدينة الطائف خلال الفترة من 1 إلى 7 الشهر الحالي. ويضم وفد المنتخب العسكري للتايكوندو كلا من رئيس الوفد الرائد عثمان المعايطة والحكم محمود سبتي والمدرب العام محمود عياصرة ومساعد المدرب معاذ نزال والمعالج بركات الخريشا واللاعبون : خيرالله عقيل ونجيب يوسف ووسام يوسف وأحمد الشبول ومعتز شحدة وعدي القروم. --(بترا) خ خ/ف ق 01/10/2023 15:45:52

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