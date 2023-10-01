المنتخب العسكري للتايكواندو يشارك في البطولة العربية بالسعودية
التاريخ
10/1/2023 2:27:22 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- غادر وفد المنتخب العسكري للتايكواندو عمان اليوم متوجها إلى السعودية، للمشاركة بالبطولة العربية العسكرية التاسعة التي تقام في مدينة الطائف خلال الفترة من 1 إلى 7 الشهر الحالي.
ويضم وفد المنتخب العسكري للتايكوندو كلا من رئيس الوفد الرائد عثمان المعايطة والحكم محمود سبتي والمدرب العام محمود عياصرة ومساعد المدرب معاذ نزال والمعالج بركات الخريشا واللاعبون : خيرالله عقيل ونجيب يوسف ووسام يوسف وأحمد الشبول ومعتز شحدة وعدي القروم.
--(بترا)
خ خ/ف ق
01/10/2023 15:45:52
MENAFN01102023000117011021ID1107172038
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.